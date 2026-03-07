Potrivit documentelor, șoferul transporta furaje de soia. Însă analiza de risc i-a făcut pe vameși să trimită vehiculul la o verificare amănunțită.

La scanare, în structura remorcii au apărut densități ce ridicau semne de întrebare. Polițiștii au descoperit două ascunzători, una în podea, alta într-un perete.

Acolo erau asunse țigările de contrabandă evaluate la 63.000 de euro. Toată marfa a fost confiscată, iar vehiculul - pus sub sechestru.

Șoferul, cetățean polonez, a fost reținut și are acum dosar penal pentru contrabandă. Procurorii din Rădăuți încearcă acum să identifice membrii întregii rețele.