„Orice ţară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, se alătură Americii şi Israelului în agresiunea împotriva Iranului, cu siguranţă, va fi şi ea o ţintă legitimă pentru represaliile Iranului”, a declarat Majid Takht-Ravanchi.

El a spus că Teheranul „a informat deja europenii şi pe toţi ceilalţi că trebuie să fie atenţi să nu se implice în acest război de agresiune împotriva Iranului”.

Viceministrul iranian de externe a confirmat, de asemenea, că Iranul atacă grupurile kurde din Irakul vecin, pe fondul informaţiilor potrivit cărora CIA şi Mossad-ul înarmează aceste grupuri. „Dacă este necesar să ne protejăm suveranitatea, o vom face cu siguranţă”, a spus el.

Țările UE vor să pună capăt conflictului

În timp ce unele ţări din UE, precum Franţa, Grecia şi Italia, au trimis nave de război în Orientul Mijlociu şi majoritatea oficialilor de rang înalt din UE au condamnat atacurile iraniene din regiune, aceştia au cerut în mare parte încetarea conflictului şi au solicitat o soluţie diplomatică.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul colaborează cu partenerii săi pentru a găsi o soluţie care să pună capăt conflictului cu Iranul, afirmând în acelaşi timp că ţara sa împărtăşeşte obiectivele Statelor Unite şi ale Israelului.

În schimb, în Spania, premierul socialist Pedro Sanchez a criticat operaţiunea israeliano-americană, afirmând că încalcă dreptul internaţional şi este o „greşeală extraordinară”.