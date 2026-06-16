Decizia vine la mai puţin de o săptămână de la punerea în aplicare a hotărârii privind publicarea listei contractelor încheiate de regie pentru imobilele pe care le administrează.

"Prin Hotărârea pronunţată în data de 15.06.2026, în dosarul nr. 3635/2/2026, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a X-a Contencios Administrativ şi Fiscal şi pentru Achiziţii Publice, a dispus următoarele: "Admite cererea. Suspendă executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2026 în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 6 indice 1 alin. 1 pct. 2 lit. a), b), c), d) şi e) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 referitoare la publicarea datelor privind imobilele utilizate de persoane fizice, până la pronunţarea instanţei de fond în acţiunea în anulare. Executorie", conform unui comunicat al Regiei Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.

RA-APPS a publicat miercuri, 10 iunie, registrul chiriaşilor, iar acţiunea în instanţă a fost înregistrată în 11 iunie.

Lista chiriilor RA-APPS

Documentul făcut public arată un fond imobiliar alcătuit din 220 de imobile şi unităţi deţinute de RA-APPS distribuite pe mai multe sucursale şi departamente. Cea mai mare parte a acestui fond se află în Bucureşti, în cadrul sucursalei SAIFI, unde apar 192 de poziţii care includ apartamente, garaje, locuri de parcare şi terenuri sub construcţie, iar restul sunt împărţite între Sinaia, Triumf, Victoria Cluj-Napoca şi Departamentul Sala Palatului. Lista completă AICI.

Consiliul Concurenței deține cel mai mare contract unic din document. Este vorba despre un spațiu de 10.786 mp la Piața Presei Libere 1, pentru care plătește 463.110 lei pe lună. ANAF ocupă în total circa 10.000 mp în același complex, prin trei contracte separate, cu o chirie cumulată de peste 410.000 lei lunar. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) închiriază 6.877 mp la Splaiul Independenței 202A — 349.175 lei pe lună.

Printre alte contracte notabile ale instituțiilor statului se numără cel al Autorității Electorale Permanentăe careplătește cumulat circa 223.000 lei/lună pentru două spații (Eugeniu Carada și Stavropoleos), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu aproximativ 351.000 lei/lună pentru trei contracte pe strada Mendeleev, iar DNA are două contracte la Str. Transilvaniei 2 și Piața V. Mărăcineanu, totalizând circa 153.000 lei/lună.