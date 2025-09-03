Putin îl provoacă pe Zelenski să-l viziteze la Moscova, pentru tratative. „Lăsați-l să vină”

03-09-2025 | 18:00
Putin și Zelenski
Shutterstock

Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova.

autor
Mihai Niculescu

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Beijing, că este gata să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski dacă întâlnirea este „bine pregătită", adăugând: „Lăsați-l pe Zelenski să vină la Moscova și întâlnirea va avea loc".

Putin a mai spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski, conform CNN.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să avem o astfel de întâlnire. I-am spus că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc", a spus Putin.

Anterior în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată" întâlnirea cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă există „vreun rost" într-o astfel de întâlnire.

De la invazia la scară largă a Rusiei în 2022, autoritățile ucrainene spun că au dejucat mai multe presupuse comploturi rusești de asasinare a lui Zelenski.

Sursa: CNN

vladimir putin, volodimir zelenski

Dată publicare: 03-09-2025 17:46

