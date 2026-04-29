Puiul de urs obișnuia să vină, de câteva zile, pe Platoul Cornești, o zonă foarte frecventată de iubitorii de plimbări în aer liber și de vizitatorii grădinii zoologice din apropiere.

Autoritățile au montat o capcană specială, cu speranța că îl vor captura, dar primele tentative au dat greș.

În final, ademenit cu hrană, animalul a intrat în capcană și a fost capturat. A fost adormit, microcipat și relocat la peste 100 km distanță. Specialiștii spun că este un mascul de doi ani, cel mai probabil părăsit recent de mamă.

Pe de altă parte, în Argeș, un urs și-a făcut apariția la marginea comunei Bradu. Cu o noapte în urmă, a fost observat de o localnică, pe la 5 dimineața, când femeia se ducea la muncă. Speriată, ea s-a întors din drum și a ajuns cu bine acasă. Ursul s-a plimbat prin localitate un timp, apoi a dispărut, probabil, în pădurea aflată la aproximativ 3 kilometri de zona locuită.

Și aseară animalul a revenit, spun localnicii. Autoritățile sunt în alertă și i-au avertizat pe oameni să circule cu grijă și să evite să iasă din case la căderea serii.