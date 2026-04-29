Un tribunal din Buenos Aires, într-o hotărâre la care AFP a avut acces, a dispus trimiterea în judecată a lui Matias Morla, fostul avocat al legendei fotbalului argentinian, a surorilor Claudia și Rita Maradona, în vârstă de 54 și 72 de ani, a doi foști asistenți, precum și a unui notar. Conform hotărârii de trimitere în judecată, aceștia sunt acuzați că au „lezat interesele moștenitorilor legitimi”, în acest caz copiii săi, „în cadrul unui acord premeditat și al unei împărțiri a rolurilor și funcțiilor”, prin intermediul activelor unei societăți create de Maradona cu cinci ani înainte de moartea sa.

Va avea loc, așadar, un „nou” proces Maradona în Argentina, în paralel cu cel care se desfășoară în aceste zile la San Isidro (la nord de Buenos Aires), privind circumstanțele decesului starului, în noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se afla în convalescență postoperatorie într-o reședință privată. Șapte profesioniști din domeniul sănătății (medic, psihiatru, psiholog, asistenți medicali) sunt judecați acolo de două săptămâni, pentru neglijențe potențial fatale în îngrijirea lui Maradona în ultimele săptămâni de viață.

Cazul cunoscut sub numele de „marca Maradona” reprezintă punctul culminant al unei proceduri inițiate în 2021. Cele două fiice mai mari ale sale, Dalma și Giannina, au sesizat justiția, acuzându-l pe avocatul Morla și pe ceilalți inculpați că și-au însușit marca tatălui lor și produsele derivate, care, în opinia lor, ar fi trebuit să le revină lor după moartea lui Diego. Alți trei copii s-au alăturat plângerii.

Audiere scurtată marți

În decembrie anul trecut, justiția argentiniană a confirmat, în apel, punerea sub acuzare a celor șase inculpați și confiscarea bunurilor care le aparțineau, în valoare de 2 miliarde de pesos (aproape 1,4 milioane de dolari). Mărcile erau înregistrate pe numele Sattvica S.A., o societate creată de avocatul Morla și un asociat în 2015, la șase luni după ce Maradona i-a acordat procură pentru utilizarea comercială a numelui său.

Însă, potrivit avocatului Felix Linfante, reprezentantul Janei – una dintre fiicele lui Maradona, reclamantă în ambele proceduri –, în timp ce mărcile ar fi trebuit să revină moștenitorilor legitimi, avocatul Morla a continuat să le exploateze „mai întâi în nume propriu până la sfârșitul anului 2021, înainte de a le ceda surorilor, care au continuat să le exploateze” până la sfârșitul anului 2025.

Potrivit acestuia, o expertiză oficială a evaluat valoarea mărcilor legate de Maradona la „aproximativ 100 de milioane de dolari”. Trimiterea în judecată a acestei cauze „este o victorie, dar ar fi trebuit să se întâmple mult mai devreme”, a comentat marți, pentru AFP, avocatul Linfante, la finalul ședinței de la San Isidro.

Audierea de marți a fost scurtată din cauza unor probleme tehnice cu microfoanele din sală. Dar, în cursul dimineții, sora lui Maradona, Rita, a depus mărturie, oferind o imagine a distanței existente în familie, între surori și fiicele vedetei.

„Fiicele ne-au spus că sunt adulte și că își vor asuma responsabilitatea pentru tatăl lor”, a declarat ea, părând să arate cu degetul spre fiice, pentru îngrijirea acordată lui Maradona în ultimele săptămâni din viața sa. În acest moment, nu a fost stabilită nicio dată pentru procesul privind „marca Maradona”.