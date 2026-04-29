Meteorologii anunță temperaturi cu mult sub normalul perioadei, ploi moderate și intensificări ale vântului pe tot parcursul minivacanței.

Cei care plănuiesc activități în aer liber în București de 1 Mai 2026 ar trebui să ia în calcul temperaturi scăzute, posibilitatea ploilor și rafale de vânt. Hainele groase, impermeabilele și umbrela sunt recomandate pentru tot intervalul minivacanței.

Prognoza ANM pentru București: ce temperaturi sunt așteptate în minivacanța de 1 Mai

Potrivit meteorologilor, minivacanța de 1 Mai 2026 nu va aduce vremea caldă specifică sfârșitului de aprilie. Dimpotrivă, un episod de răcire accentuată va afecta Bucureștiul timp de mai multe zile, cu maxime care abia vor depăși 8 grade în punctul cel mai rece al intervalului.

Miercuri, 29 aprilie 2026: vremea se răcește brusc în București

Vremea în București devine rece de miercuri, 29 aprilie. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi temporare pe parcursul zilei. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă: 13–14°C. Temperatura minimă: 5–7°C.

Joi, 30 aprilie 2026: cea mai rece zi — maxim de doar 8 grade în București

Joi aduce cea mai aspră zi a minivacanței. ANM avertizează că vremea va fi deosebit de rece pentru această dată, cu ploi mai ales în cursul zilei și seara. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–45 km/h. Temperatura maximă: ~8°C. Temperatura minimă: 3–4°C, coborând spre 1°C în zonele periurbane ale Capitalei.

Vineri, 1 Mai 2026: vreme rece și ploi după-amiaza în București

De Ziua Muncii, vremea în București rămâne rece. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile sunt așteptate cu probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă: 12–14°C. Temperatura minimă: 3–4°C (spre 1°C în zona preorășenească).

Informare meteorologică ANM în vigoare în tot intervalul 29 aprilie – 2 mai 2026

ANM a emis o informare meteorologică activă pentru întreg intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 2 mai, ora 10:00, pentru municipiul București. Aceasta vizează vreme deosebit de rece pentru sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului cu rafale de până la 35–45 km/h.