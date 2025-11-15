Protest pe DN1. Oamenii dintr-o comună din Prahova cer măsuri de siguranță după mai multe accidente petrecute în zonă. VIDEO

Zeci de locuitori ai comunei prahovene Băneşti din judeţul Prahova au participat, sâmbătă, la o manifestaţie organizată pe drumul naţional 1.

Localnicii reclamă că, de fiecare dată când vor să iasă din localitate către Ploieşti sau spre Braşov, în drumul naţional, îşi riscă vieţile şi cer amenajarea unui sens giratoriu pe drumul naţional.

Ei mai spun că au dificultăţi şi când vor să traverseze drumul pe trecerea pentru pietoni, pentru că, tronsonul fiind intens circulat, pietonii îşi riscă vieţile.

Poliţia a prezentat statistici privind accidentele produse în zonă.

Oameni de toate vârstele, unii însoţiţi de copii, au organizat o manifestaţie, sâmbătă, pe DN 1, în comuna Băneşti din judeţul Prahova, situată între municipiile Ploieşti şi Câmpina, pe traseul Bucureşti-Braşov.

Localnicii reclamă că, de fiecare dată când încearcă să traverseze drumul naţional, îşi riscă viaţa şi cer refacerea unei pasarele pietonale amplasate peste şosea. De asemenea, şoferii spun că intrarea sau ieşirea din drumul naţional, cu autoturismul, este foarte riscantă, pentru că DN 1 este intens circulat şi cu greu găsesc timp să facă în siguranţă manevrele de intrare sau ieşire în sau din drumul naţional.

„Vrem doar să putem traversa DN1 în condiţii de siguranţă. Prea multe persoane şi-au pierdut viaţa pe trecerea de pietoni de la Băneşti — nu mai vrem alte tragedii”, au transmis iniţiatorii protestului, care a fost notificat şi organizat legal.

Oficialii Poliţiei judeţene Prahova au publicat date cu privite la accidentele produse în zonă.

„Cu privire la evenimentele rutiere înregistrate în localitatea Băneşti, în zona care face obiectul manifestării, precizăm faptul că, în ultimii 3 ani, s-au înregistrat 4 accidente rutiere, soldate cu o persoană decedată şi 3 persoane rănite uşor. Două dintre accidentele rutiere produse au avut drept cauză principală de producere - neacordarea priorităţii de trecere pietonilor”, arată datele transmise de Inspectoratul de Poliţie Prahova.

Instituţia precizează că amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia dintre DN 1 (E60) cu drumul judeţean 100D, este un proiect în curs de implementare, la nivelul instituţiilor abilitate.

„Cu privire la trecerea pentru pietoni amplasată pe Drumul Naţional 1, în localitatea Băneşti, administratorul drumului public a informat faptul că pasarela pietonală urmează să fie repusă în funcţiune, după realizarea măsurilor specifice de înlocuire a unor componente, pentru siguranţa pietonilor”, transmit oficialii Poliţiei.

