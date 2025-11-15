Protest pe DN1. Oamenii dintr-o comună din Prahova cer măsuri de siguranță după mai multe accidente petrecute în zonă. VIDEO

Stiri actuale
15-11-2025 | 16:06
Protestatari DN1
Facebook/Vasile Leescu

Zeci de locuitori ai comunei prahovene Băneşti din judeţul Prahova au participat, sâmbătă, la o manifestaţie organizată pe drumul naţional 1.

autor
Claudia Alionescu

Localnicii reclamă că, de fiecare dată când vor să iasă din localitate către Ploieşti sau spre Braşov, în drumul naţional, îşi riscă vieţile şi cer amenajarea unui sens giratoriu pe drumul naţional.

Ei mai spun că au dificultăţi şi când vor să traverseze drumul pe trecerea pentru pietoni, pentru că, tronsonul fiind intens circulat, pietonii îşi riscă vieţile.

Poliţia a prezentat statistici privind accidentele produse în zonă.

Oameni de toate vârstele, unii însoţiţi de copii, au organizat o manifestaţie, sâmbătă, pe DN 1, în comuna Băneşti din judeţul Prahova, situată între municipiile Ploieşti şi Câmpina, pe traseul Bucureşti-Braşov.

Citește și
BNS
Nou protest al sindicaliştilor la Bucureşti. Cer stoparea austerităţii şi măsuri anti-inflaţie. Lista revendicărilor | FOTO

Localnicii reclamă că, de fiecare dată când încearcă să traverseze drumul naţional, îşi riscă viaţa şi cer refacerea unei pasarele pietonale amplasate peste şosea. De asemenea, şoferii spun că intrarea sau ieşirea din drumul naţional, cu autoturismul, este foarte riscantă, pentru că DN 1 este intens circulat şi cu greu găsesc timp să facă în siguranţă manevrele de intrare sau ieşire în sau din drumul naţional.

„Vrem doar să putem traversa DN1 în condiţii de siguranţă. Prea multe persoane şi-au pierdut viaţa pe trecerea de pietoni de la Băneşti — nu mai vrem alte tragedii”, au transmis iniţiatorii protestului, care a fost notificat şi organizat legal.
Oficialii Poliţiei judeţene Prahova au publicat date cu privite la accidentele produse în zonă.

„Cu privire la evenimentele rutiere înregistrate în localitatea Băneşti, în zona care face obiectul manifestării, precizăm faptul că, în ultimii 3 ani, s-au înregistrat 4 accidente rutiere, soldate cu o persoană decedată şi 3 persoane rănite uşor. Două dintre accidentele rutiere produse au avut drept cauză principală de producere - neacordarea priorităţii de trecere pietonilor”, arată datele transmise de Inspectoratul de Poliţie Prahova.
Instituţia precizează că amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia dintre DN 1 (E60) cu drumul judeţean 100D, este un proiect în curs de implementare, la nivelul instituţiilor abilitate.

„Cu privire la trecerea pentru pietoni amplasată pe Drumul Naţional 1, în localitatea Băneşti, administratorul drumului public a informat faptul că pasarela pietonală urmează să fie repusă în funcţiune, după realizarea măsurilor specifice de înlocuire a unor componente, pentru siguranţa pietonilor”, transmit oficialii Poliţiei.

Bucureștiul oferă o experiență audio unică la Muzeul de Artă Contemporană. Vizitatorii își creează propria poveste prin sunet

Sursa: News.ro

Etichete: protest, dn1, oameni, accidente rutiere,

Dată publicare: 15-11-2025 16:06

Articol recomandat de sport.ro
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Piața neagră a explodat! Haos în Bosnia înaintea meciului cu România. Anunțul autorităților
Citește și...
Protest la ÎCCJ. Manifestanții cer demisia șefei de la Curtea Supremă: „Unde-i lege, nu-i Savonea”
Stiri actuale
Protest la ÎCCJ. Manifestanții cer demisia șefei de la Curtea Supremă: „Unde-i lege, nu-i Savonea”

Mai multe organizaţii civice au mers să protesteze, vineri seară, în faţa Instanţei Supreme şi cer demiterea şefei ÎCCJ, Lia Savonea, pe care o acuză că a slăbit lupta anticorupţie, a transformat CSM într-un instrument politic.

Nou protest al sindicaliştilor la Bucureşti. Cer stoparea austerităţii şi măsuri anti-inflaţie. Lista revendicărilor | FOTO
Stiri actuale
Nou protest al sindicaliştilor la Bucureşti. Cer stoparea austerităţii şi măsuri anti-inflaţie. Lista revendicărilor | FOTO

Sindicaliştii Blocului Naţional Sindical (BNS) protestează, miercuri, în Bucureşti, reclamând măsurile de austeritate şi cerând stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflaţia.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Recomandări
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”
Stiri actuale
Clinica unde a murit fetița de 2 ani susține că desfășoară activitatea legal. Ministrul Sănătății: „funcționează improvizat”

Clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit în urma anesteziei, susține că a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Neînsoțit de Sorin Grindeanu, Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că oamenii îi vor vota pe cei care au demonstrat că au rezultate în activitatea lor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 15 Noiembrie 2025

02:06:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E27

20:40

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Călin Goia la Întrebarea mesei rotunde

43:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28