Protest la ÎCCJ, manifestanții cer demisia instanței supreme: „Unde-i lege, nu-i Savonea”

Mai multe organizaţii civice protestează, vineri seară, în faţa Instanţei Supreme şi cer demiterea şefei ÎCCJ, Lia Savonea, pe care o acuză că a slăbit lupta anticorupţie, a transformat CSM într-un instrument politic.

”Corupţia ucide”, ”Justiţie, nu prescripţie”, ”Judecaţi, nu mai amânaţi”, ”V-am salvat şi ne-aţi trădat”, ”Unde-i lege, nu-i Savonea”, ”Magistraţi independenţi, nu obedienţi”, ”Nicuşor la CSM”, scandează participanţii, cerând preşedintelui Nicuşor Dan să participe la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii.

Protestul este intitulat ”Ce face Lia cu Justiţia din România? - Vrem revocarea apărătoarei corupţilor”.

„România nu mai poate accepta o instanţă supremă condusă de o persoană care, ani de zile, a fost asociată cu controverse, presiuni, blocaje şi decizii care au slăbit încrederea publică în Justiţie. Numirea Liei Savonea la şefia Înaltei Curţi nu este o simplă «promovare», este simbolul capturării Justiţiei de către un grup mic, dar extrem de influent, conectat la interese politice şi la zona corupţiei de rang înalt. Noi nu ieşim în stradă pentru un moft”, au transmis organizatorii protestului.

Manifestanții cer demiterea Liei Savonea

Aceştia explică, într-un mesaj pe Facebook, de ce cer revocarea Liei Savonea:

1. A susţinut modificări legislative care au slăbit lupta anticorupţie

”Savonea a promovat şi apărat exact acele modificări ale legilor justiţiei despre care Comisia Europeană, GRECO, Comisia de la Veneţia şi magistraţii independenţi au spus acelaşi lucru: favorizează inculpaţii cu conexiuni politice şi reduc eficienţa DNA. Aceste modificări au creat: breşe pentru prescripţia rapidă, portiţe pentru tergiversarea proceselor, avantaje pentru politicienii cu dosare grele. Un stat de drept nu se construieşte aşa”, transmit organizaţiile civice.

2. A transformat CSM într-un instrument politic

”În loc să apere independenţa magistraţilor, CSM a fost perceput ca fiind aliniat PSD, în perioada în care Savonea domina instituţia. A fost acuzată de: blocarea vocilor critice; împingerea deciziilor într-o direcţie politică; marginalizarea reformiştilor. CSM-ul nu e consiliu de partid. Este prima linie de apărare a independenţei justiţiei”, au mai transmis organizatorii.

3. A intimidat şi izolat magistraţi incomozi

”Judecători şi procurori au descris public atmosferă de presiune, telefoane, atacuri în şedinţe, marginalizare. Relatările aparţin Forumului Judecătorilor, Iniţiativei pentru Justiţie, presei de investigaţie. Un sistem în care magistraţii independenţi sunt puşi la zid NU este democraţie”, au mai transmis organizaţiile care organizează protestul.

4. A condus abuziv CSM

”În mandatul ei, CSM a ajuns o instituţie paralizată, conflictuală, disfuncţională:

şedinţe blocate;

ordini de zi modificate arbitrar;

refuz de punere pe ordinea de zi a unor sesizări;

decizii trecute fără dezbatere”, se mai arată în mesaj.

5. A promovat persoane controversate - în special la SIIJ

”Insistenţa dramatică pentru numirea Adinei Florea la Secţia Specială, în ciuda opoziţiei masive din sistem şi a avertismentelor europene, a arătat clar intenţia: control asupra celor care anchetează corupţia. SIIJ a fost considerată „instrument de presiune” asupra magistraţilor. Savonea a apărat-o cu orice preţ”, se mai arată în mesajul organizatorilor.

6. A ignorat voinţa magistraţilor

”În perioada protestelor din 2018-2019, peste 90 de instanţe şi parchete au emis avize negative privind modificările legislative. Savonea a votat împotrivă şi a tratat protestele ca pe ceva «manipulat politic». Nu poţi pretinde legitimitate când întorci spatele propriului corp profesional”, arată organizaţiile.

7. Suspiciuni serioase legate de averea personală

8. Decizii judiciare extrem de contestate

„Printre cazurile care au şocat opinia publică: rejudecarea dosarului Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani de închisoare. O condamnare de 8 luni cu suspendare într-un caz de viol asupra unei minore de 13 ani, motivată prin consimţământul vitimei. Achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă. Eliberarea fostului ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu şi a fostului preşedinte Eximbank, Ionuţ Costea, condamnaţi pentru mare corupţie. Favorizarea infractorului condamnat Dan Voiculescu în dosarul ICA de mare corupţie prin atacarea judecătoarei care l-a condamnat la 10 ani de închisoare - Camelia Bogdan. Cine urmează? Şi cu ce costuri pentru noi?”, mai arată organizatorii protestului.

9. Influenţarea completelor în dosare sensibile

10. Procedura sa de numire, contestată – ”ONG-urile reclamă că procedura de numire a fost pornită în afara termenului legal şi cu lipsă de transparenţă. Declic a contestat în instanţă numirea Liei Savonea deoarece aceasta a fost făcută cu 3 luni mai devreme decât termenul legal. Acesta nu este standardul unei democraţii europene”

11. A compromis Imaginea Justiţiei

Participanţii la protest anunţă că următoarea acţiune va avea loc la sediul Consiliului Superior al Magistraturii.

