Cea mai mare sumă câștigată, de 174.132,24 lei, a fost înregistrată la tragerea Noroc, categoria a III-a, cu un bilet jucat la o agenție loto din Satu Mare, relatează Agerpres.

De asemenea, la tragerea Loto 6/49 de duminică, la categoria a II-a, s-au înregistrat opt câştiguri a câte 60.451,76 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Cluj-Napoca, Năvodari, Podu Iloaiei - judeţul Iaşi, Vaduri - judeţul Neamţ, Focşani, Bucureşti - sector 1 şi online pe Amparcat.ro şi joaca.loto.ro.La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 51.796,64 lei.

Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Premii uriașe puse în joc la extragerile de joi

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 46,57 milioane de lei (peste 8,89 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro), iar la Noroc Plus un report de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).