Oamenii furioși nu-l mai vor în comună pe suspectul pe care îl consideră extrem de periculos. Așa că au încercat să intre peste el în casă, iar jandarmii au făcut un zid uman ca să evite o escaladare a conflictului.

Minorul a fost depistat pozitiv la substanțe de risc, la două zile după crima care a îngrozit România.

Jandarmii au izolat locuința suspectului

Jandarmii s-au văzut nevoiți să înconjoare locuința, după ce oamenii furioși au încercat să intre – știind că suspectul, pe care nu-l mai vor în comună, se află în casă.

Bărbat: „Să îl ia de aici. Ce caută la noi în sat?”

Lucrătorii sociali l-au preluat pe adolescent și l-au ascuns. Ca să-i convingă pe localnici că nu mai au de ce să-și facă griji, reprezentanții primăriei i-au lăsat să intre în casă.

Tensiunile au început încă din timpul zilei.

Femeie: „Nu mi se pare normal să lase copilul între alți copii. Ce-l va reține pe el să nu facă asemenea gest?”

Bărbat: „Copiii mei, sincer să vă spun, nu vor să mai meargă de frică la școală.”

Bărbat: „Vrem dreptate! Să plece de aici! Și nu în altă parte, la pușcărie cu el!”

Minorul de 13 ani, acuzat de crima îngrozitoare de la Cenei, împreună cu doi băieți de 15 ani, a fost depistat pozitiv la substanțe de risc, la două zile de la comiterea crimei.

Femeie: „Ar trebui, dacă este un copil cu nevoi speciale sau are alte probleme, nu știu, este consumator, am înțeles, să fie integrat într-un centru pentru ceea ce el reprezintă.”

Acuzații de trafic de substanțe

Între timp, anchetatorii acuză doi tineri de trafic de substanțe de risc. Unul are 17 ani și este acuzat că le-ar fi dat substanțe celor trei suspecți de crimă – ba chiar, în unele cazuri, le-ar fi consumat împreună cu ei.

Tatăl băiatului de 17 ani: „Nu știu de ce au venit. Copilul meu n-a făcut absolut nimic.”

Conform anchetatorilor, băiatul acuzat de trafic de stupefiante și-ar fi procurat, la rândul său, substanțele de la un alt tânăr din comună. Acesta are 24 de ani.

Polițiștii au confiscat de la suspect peste 100 de grame de canabis. Acesta a fost arestat preventiv, în timp ce băiatul de 17 ani se află sub control judiciar.

Bianca Brîndușă, psiholog: „Este un caz teribil. Din păcate, accesul la consumul de psihoactive este facil, chiar și în comunitățile rurale. Acești minori nu au fost supravegheați îndeajuns. Cumva, această libertate, de cele mai multe ori, poate naște monștri.”

Mario, băiatul de 15 ani ucis, a fost înmormântat sâmbătă. Săptămâna aceasta, în Timișoara sunt anunțate proteste pentru adoptarea unei legi care să se numească Legea Mario și să prevadă încarcerarea suspecților de crimă cu premeditare, dacă aceștia au cel puțin vârsta de 10 ani.

