Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Timiş, Mihai Venter, a declarat pentru Agerpres că minorul nu se află în locuinţă, fiind găsit doar tatăl acestuia, ascuns într-un pod.

Potrivit jandarmilor, doi reprezentanţi ai mulţimii au fost lăsaţi să intre în casă, însoţiţi de forţele de ordine, pentru a verifica informaţiile potrivit cărora copilul s-ar ascunde acolo. Verificările au arătat însă că băiatul nu era prezent.

„Copilul nu a fost în locuinţa bunicilor (duminică, n.r.). Mulţimea care protesta în faţa casei acestuia a delegat două persoane care, împreună cu jandarmii, au căutat copilul în casa bunicilor. Băiatul nu a fost acolo. Doar într-un pod al casei l-au găsit pe tatăl minorului. Jandarmii înţeleg întreaga tragedie, nu sunt împotriva protestatarilor, ci de acord cu ei, dar forţele de ordine sunt prezente pentru a preveni escaladarea conflictului şi degenerarea situaţiei într-o altă tragedie. Jandarmii i-au îndemnat pe protestatari să se liniştească şi să meargă la casele lor”, a explicat Mihai Venter.

În pofida apelurilor la calm, localnicii au continuat să scandeze, cerând ca minorul de 13 ani să răspundă penal pentru fapta la care ar fi luat parte, să părăsească localitatea şi să fie arestat alături de ceilalţi doi inculpaţi minori. Nemulţumirea a fost alimentată şi de informaţia potrivit căreia băiatul ar fi mers la şcoală a doua zi după crimă.

„Luptăm pentru dreptate, fraţilor! Dreptate pentru Mario! Vrem dreptate pentru copiii noştri! Copilul acesta nu are voie să fie liber! S-a dus a doua zi la şcoală fără să păţească nimic! Ce faceţi voi, jandarmii? Apăraţi hoţii, criminalii şi drogurile? Ne e frică să ne mai trimitem copiii la şcoală! Nu se face dreptate! Dacă omori o găină, te bagă la puşcărie. Dacă omori un om, eşti în libertate!”, au strigat protestatarii.

Pentru a evita izbucnirea unor violenţe, jandarmii au instituit un dispozitiv de ordine publică în faţa locuinţei bunicilor copilului.





