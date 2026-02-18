„A fost confirmat decesul a 38 de persoane", a precizat liderul local Aliyu Adamu Idris pentru AFP și Xinhua surse locale, transmite Agerpres. Minerul Ibrahim Dattijo Sani, prezent la fața locului după explozie, a relatat:

„Ne aflam în apropiere, oamenii erau în puțurile minei când, dintr-o dată, s-a produs o explozie de gaz. Am făcut tot ce am putut pentru a-i salva, dar, din păcate, 38 de persoane au murit."

Incidentul s-a produs între 07:30 și 08:00 miercuri, ora locală. Majoritatea victimelor erau tineri cu vârste între 20 și 35 de ani. Un raport de securitate confidențial, citat de AFP, menționează drept cauză „suspiciunea de intoxicație cu monoxid de carbon".

Mina, situată în zona administrativă Wase din Nigeria este operată legal de compania Solid Unit Nigeria Limited, spre deosebire de numeroasele mine clandestine din statul Plateau — centrul istoric al producției miniere nigeriene, aflat în declin.

Accidentele miniere sunt frecvente în Nigeria. Săptămâna trecută, o alunecare de teren a ucis trei mineri în statul Ebonyi, iar în septembrie 18 mineri au murit în Zamfara după prăbușirea unei stânci într-o mină ilegală. Minele ilegale din centru și nord-vest sunt considerate sursă de finanțare pentru bandele criminale care terorizează populația.