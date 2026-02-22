transparenţă în gestionarea fondurilor publice pentru câinii fără stăpân.

Protestul, la care şi-au anunţat participarea reprezentanţi ai unor asociaţii pentru protecţia animalelor, dar şi cetăţeni care sunt împotriva eutanasierii, are loc în faţa sediului Parlamentului.

Mobilizarea pentru participarea la protest s-a făcut pe reţelele de socializare, oamenii care şi-au anunţat participarea solicitând modificarea legislaţiei în aşa fel încât să nu mai fie alocaţi bani publici pentru uciderea câinilor.

Participanţii au strigat: ”Jos criminalii!” şi au adus pancarte cu mesajele: ”15.000 au murit fără voce, noi suntem vocea lor”, ”15.000 de îngeri privesc către noi”, ”STOP cruzimii asupra animalelor!”.

La eveniment a fost prezent şi fostul fotbalist Ionuţ Lupescu.

Potrivit Asociaţiei Kola Kariola, aproape 70.000 de câini au fost ucişi în România în 3 ani. Jumătate dintre ei – în doar 4 adăposturi. Între 2018–ianuarie 2026, firma Heremy Animal Med SRL a Emiliei Herescu a primit peste 1,4 milioane euro, din bani publici.

Corupţia Ucide transmite că oamenii prezenţi la protestul pentru drepturile animalelor vor o schimbare sistemică.

Principalele cereri ale participanţilor sunt:

● anchetarea abuzurilor din adăposturi;

● transparenţă în gestionarea fondurilor publice pentru câinii fără stăpân;

● condiţii decente pentru animale;

● soluţii umane şi programe reale de sterilizare.

„Se protestează faţă de felul în care statul gestionează problema câinilor fără stăpân, împotriva cheltuirii banului public pe moarte şi nu pe prevenţie, împotriva autorităţilor care nu îşi fac treaba şi împotriva celorlalte lagăre ale morţii!”, mai arată Corupţia Ucide în mesaj.