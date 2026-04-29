Protest al profesorilor în fața Ministerului Educației. „Nu ne obligaţi să intrăm din nou în grevă". VIDEO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Screenshot 2026 04 29 131017
Facebook

Sindicaliştii Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ protestează miercuri în faţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

autor
Mihaela Ivăncică

Protestatarii folosesc sirene şi vuvuzele şi afişează mesaje precum: "Educaţie, nu austeritate", "Nu ne obligaţi să intrăm din nou în grevă", "Circulara nr. 26564/2026 - Tăieri ilegale de drepturi", "Vrem dialog social, nu dictatură prin circulară!", "Minciună guvernamentală - învăţământul prioritate naţională", "Neputinţa politică sacrifică generaţii".

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a coborât pentru a discuta cu protestatarii.

"Suntem astăzi în stradă, în faţa Ministerului Educaţiei, pentru a spune un nu hotărât bătaiei de joc la adresa profesorilor şi a copiilor noştri! Protestăm ferm împotriva a două decizii care distrug învăţământul românesc.(...) Cerem revocarea de urgenţă a Circularei nr. 26564/17.04.2026 privind reducerea cheltuielilor de personal în anul 2026. Acest document a fost emis cu încălcarea legislaţiei, fără ca federaţiile sindicale să fi fost consultate. Circulara încalcă art. XLIX din O.U.G. nr. 7/2026. Legea exceptează în mod clar şi expres toate unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat de la reducerea cheltuielilor de personal. Deoarece fac parte din reţeaua şcolară, unităţile de educaţie extraşcolară şi inspectoratele sunt de asemenea exceptate. Nu acceptăm subfinanţarea!", susţin sindicaliştii.

Nemulțumiri privind noua lege a salarizării

Potrivit sindicaliştilor, noua lege a salarizării "apărută pe surse" "condamnă" profesorii la sărăcie.

În opinia sindicaliştilor, un profesor debutant ar fi trebuit să aibă un salariu de 8.600 lei brut în 2026, dar promisiunea "a fost ştearsă cu buretele".

"Promisiunea că salariul maxim din învăţământ va fi egal cu cel al unui medic specialist a fost încălcată flagrant - diferenţa este acum de aproximativ 4.300 de lei în defavoarea profesorilor! Atragem atenţia Guvernului Bolojan, preşedintelui Nicuşor Dan şi întregii clase politice: Tăcerea voastră este complice la colapsul educaţiei! Vreţi o ţară din care oamenii capabili pleacă?", afirmă sindicaliştii de la "Spiru Haret".

Acuzații grave la adresa Guvernului

Varianta de proiect a noii legi a salarizării unitare reprezintă o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate faţă de organizaţiile sindicale şi o dovadă incontestabilă că Guvernul, preşedintele României şi partidele politice îngroapă educaţia, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construieşte viitorul unei naţiuni, au afirmat la finalul săptămânii trecute Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Conform comunicatului, FSLI şi FSE "Spiru Haret" solicită: respectarea integrală a prevederilor OUG nr. 57/2023 privind baza de calcul a salarizării personalului didactic şi corectarea de urgenţă a proiectului de lege a salarizării unitare apărut în spaţiul public, în concordanţă deplină cu angajamentele asumate faţă de sindicate şi faţă de instituţiile financiare internaţionale.

Sursa: Agerpres

Etichete: proteste, profesori, ministerul educatiei, educație,

GALERIE FOTO | Handbalistă fotomodel: CSM București a transferat una dintre cele mai frumoase jucătoare din Suedia
Știri Actuale
Știri Actuale
Stiri Sociale
Recomandări
Stiri Politice
Stiri externe
EURomânia
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

29:53

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Aprilie 2026

03:22:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Aprilie 2026

01:45:37

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

