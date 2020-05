Proprietarii de crame şi podgorii, afectaţi de criza COVID-19. Mulţi se mută în online

După ce pandemia le-a anulat contractele de export, iar restaurantele din țară s-au închis, proprietarii de crame și podgorii s-au trezit cu afacerile pe butuci.

Unii vând abia o treime față de anul trecut și spun că nu au bani pentru angajați. Tocmai acum, când viile trebuie tăiate și stropite că să dea rod la toamnă.

Într-o podgorie din județul Timiș lucrau, anul trecut, pe vremea asta, zece angajați și 15 zilieri. Acum, de butucii de viţă-de-vie se îngrijesc doar doi oameni.

Gheorghe Ilca - inginer cramă: ”Chiar dacă am lucra și zi, și noapte, nu am putea să ducem la îndeplinire tot ce avem de făcut. Pe termen lung afectează foarte mult pentru că se va răsfrânge asupra investiției. Din simplul motiv că nu ai vândut o sticlă de vin, în preajma sărbătorilor, nu ai de unde să faci bani să investești".

70 de mii de litri de vin este capacitatea de producție a cramei. Jumătate pleca până de curând spre Asia. Exporturile sunt paralizate, iar barurile și restaurantele din țară - cu lacătul pe ușă. Așa că vinul e tot în butoaie.

Doru Husarciuc - proprietar cramă: ”Noi am vândut în China, începând din luna ianuarie nu am mai primit nicio comandă. Vânzările au mers foarte prost, efectiv nu am vândut aproape nimic și din ce resurse avem încercăm să susținem plantația".

Unii proprietarii de crame spun că au încercat să livreze la domiciliu. Le-a mers bine doar în preajma Paștelui.

Cosmin Crăciunescu - proprietar cramă prin videocall: ”Pot să spun că în primele zile scăderea e de 90 la sută, comparativ cu săptămâna trecută”.

O altă cramă, de această dată din Bistrița produce anual peste 80.000 de litri de vin. De la începutul lui 2020, vânzările au scăzut cu 70 % față de aceeași perioada a anului trecut.

Vlad Cobuţ inginer viticol : "Nu avem deocamdată angajați în șomaj tehnic. Am încercat să ne mutăm în partea de online mai mult cu vânzările, am distribuit chiar și la domiciliu vin, bineînțeles cantitățile sunt mult mai reduse față de obicei".

Marian Olteanu are o podgorie de 20 de hectare, în județul Iași. Se consideră norocos: poate vinde pe internet.

Marian Olteanu, director general Gramma Wines: ”Ne-a afectat emoțional în prima fază. A fost un șoc. Ne-am repliat foarte repede pe online, ce nu mai vindeam în Horeca, vindem poate puțin mai mult în online”.

Cele mai recente date, arată că România exportă vin de peste 67 de milioane de euro, anual. Însă, fără ajutor de la stat, producția românească ar putea să fie călcată de importuri din țările în care viticultorii primesc sprijin.