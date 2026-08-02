O zonă de 4 hectare din Parcul Herăstrău, închisă de ani de zile, ar putea fi redeschisă. Anunțul primarului general

El a anunţat că a început demersurile pentru ca Parcul Herăstrău să fie reîntregit, iar zona închisă publicului de mai mulţi ani, de la Clubul Diplomaţilor, să fie liberă.

"Parcul Herăstrău este al bucureştenilor, nu al privilegiaţilor", a afirmat primarul general Ciprian Ciucu, conform unei postări publicate, sâmbătă, de Primăria Municipiului Bucureşti.

Zona aparține MAI

Este vorba despre o suprafaţă de patru hectare, aflată acum în administrarea Ministerului Afacerilor Externe. Încă din 2017, a fost aprobată o hotărâre de Consiliu General pentru ca PMB să o preia, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar zona este încă în paragină.

"Zona aceea din nord, de patru hectare, e în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, am găsit o hotărâre din 2017 prin care PMB cerea acel teren, am retransmis-o către minister şi Secretariatul General al Guvernului. Doamna ministru mi-a spus că e deschisă, avem discuţii cu Guvernul pentru a demara procesul de reîntregire a parcului. Mi se pare un subiect foarte important şi mi se pare doar normal, că nu ştiu de cum au ajuns cele 4 hectare, sunt totuşi 4 hectare, la Ministerul de Externe. Sunt în paragină, e păcat să rămână aşa", a spus primarul Ciprian Ciucu.

Edilul a menţionat că va fi realizat un plan de management şi investiţii pentru parc, alături de Fundaţia Comunitară Bucureşti, AsoP Bucureşti-Ilfov şi Institutul Naţional al Patrimoniului.

În prezent, se lucrează la punerea în siguranţă a malurilor, apoi vor fi amenajate peisagistic aleile din jurul lacului. Ulterior, se va trece la Zona Istorică, de la Aviatorilor la Berăria H, iar zona de nord va fi ultima.

AsoP se va ocupa de inventarierea întregii vegetaţii, INP se va ocupa de alei, mobilier urban, de zona Expo Flora, de Teatrul de Vară şi de Grădina Japoneză.

Lucrările vor dura în jur de patru ani.