O zonă de 4 hectare din Parcul Herăstrău, închisă de ani de zile, ar putea fi redeschisă. Anunțul primarului general

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Herastrau 1 aug 26
Facebook PMB

Zona din Parcul Herăstrău închisă publicului de mai mulţi ani, cea de la Clubul Diplomaţilor, ar urma să redevină accesibilă bucureştenilor, anunţă Primăria Capitalei.

autor
Aura Trif

"Parcul Herăstrău este al bucureştenilor, nu al privilegiaţilor", a afirmat primarul general Ciprian Ciucu, conform unei postări publicate, sâmbătă, de Primăria Municipiului Bucureşti.

El a anunţat că a început demersurile pentru ca Parcul Herăstrău să fie reîntregit, iar zona închisă publicului de mai mulţi ani, de la Clubul Diplomaţilor, să fie liberă.

Zona aparține MAI

Este vorba despre o suprafaţă de patru hectare, aflată acum în administrarea Ministerului Afacerilor Externe. Încă din 2017, a fost aprobată o hotărâre de Consiliu General pentru ca PMB să o preia, dar acest lucru nu s-a întâmplat, iar zona este încă în paragină.

"Zona aceea din nord, de patru hectare, e în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, am găsit o hotărâre din 2017 prin care PMB cerea acel teren, am retransmis-o către minister şi Secretariatul General al Guvernului. Doamna ministru mi-a spus că e deschisă, avem discuţii cu Guvernul pentru a demara procesul de reîntregire a parcului. Mi se pare un subiect foarte important şi mi se pare doar normal, că nu ştiu de cum au ajuns cele 4 hectare, sunt totuşi 4 hectare, la Ministerul de Externe. Sunt în paragină, e păcat să rămână aşa", a spus primarul Ciprian Ciucu.

Edilul a menţionat că va fi realizat un plan de management şi investiţii pentru parc, alături de Fundaţia Comunitară Bucureşti, AsoP Bucureşti-Ilfov şi Institutul Naţional al Patrimoniului.

În prezent, se lucrează la punerea în siguranţă a malurilor, apoi vor fi amenajate peisagistic aleile din jurul lacului. Ulterior, se va trece la Zona Istorică, de la Aviatorilor la Berăria H, iar zona de nord va fi ultima.

AsoP se va ocupa de inventarierea întregii vegetaţii, INP se va ocupa de alei, mobilier urban, de zona Expo Flora, de Teatrul de Vară şi de Grădina Japoneză.

Lucrările vor dura în jur de patru ani.

Criza migranților din Ceuta a provocat proteste în Spania și reacții dure pe plan internațional

Sursa: News.ro

Etichete: herastrau, parc, bucuresti, ciprian ciucu,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
FOTO Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”
Citește și...
Stiri Diverse
Bucureștenii au votat cum trebuie să fie amenajat Parcul Herăstrău. Reabilitarea va dura 4 ani

Parcul Herăstrău, un simbol al Bucureștiului, va fi amenajat pe baza propunerilor făcute de cei care îl iubesc. Aproape 10.000 de bucureșteni au spus că vor alei sigure, mai multă verdeață, piste pentru biciclete și un sistem mai bun de iluminat.
Știri Actuale
Peste 100 de copaci din Herăstrău urmează să fie tăiați. „Nu arată prea bine”

Peste 100 de copaci din Parcul Herăstrău, crescuți în apropiere de cuva lacului, care urmează să fie reabilitată, au fost marcați pentru a fi tăiați. Însă planul este pus deocamdată pe pauză.
Știri Actuale
Culisele luptei pentru Herăstrău. Peste 100 de procese între autorități și afaceriști

Din 2021, terasele Nuba și Hiro Bay din Herăstrău sunt în centrul unui adevărat război juridic între firma care le administrează și autoritățile locale.

Recomandări
Știri Actuale
Nivelul Dunării scade îngrijorător. Armata va detona o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă

Operațiuni urgente pe Dunăre. Reprezentanții Armatei au făcut măsurători, iar duminică, 02 august, vor detona o stâncă pentru a devia cursul apei spre centrala de la Cernavodă.

Știri Actuale
Guvernul cere reducerea consumului de energie. România încearcă să evite importurile mari în următoarea perioadă

Guvernul caută soluții pentru ca România să importe cât mai puțină energie electrică în următoarea lună. Instituțiile de stat vor fi obligate să reducă din consum, iar cele private sunt îndemnate să își mute activitățile din orele de vârf.

Stiri Economice
La următoarea evaluare este posibil ca România să nu mai scape de retrogradarea la ”junk”. Acum am evitat la limită

România a evitat, pentru moment, retrogradarea în categoria statelor nerecomandate pentru investiții. Agenția de evaluare financiară Fitch ne-a păstrat ratingul de țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 August 2026

02:26:35

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Lovitură grea în Bănie! Filipe Coelho a confirmat vestea proastă pentru olteni: OUT!

Sport

Paul Papp, în flăcări după 0-4 cu Craiova: ”Ne-au surclasat! Fizic, tactic, tehnic. O seară de coșmar”