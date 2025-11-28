Proiect privind interzicerea utilizării petardelor şi artificiilor, supus dezbaterii publice. Este propusă o singură excepție

Stiri actuale
28-11-2025 | 13:26
petarde lege

Utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice ar putea fi restricţionată în Capitală pe tot parcursul anului.

autor
Mihaela Ivăncică

Un proiect de hotărâre în acest sens, iniţiat de consiliera municipală REPER Andreea Leonte, a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei.

Este vorba despre articole pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 şi F4.

În cadrul spectacolelor şi festivităţilor organizate de municipalitate şi de sectoare, în locul artificiilor tradiţionale se propune realizarea de spectacole de lumini, proiecţii laser, activităţi cu drone sau alte activităţi similare, fără întrebuinţarea materialelor pirotehnice.

Excepţii pentru persoane autorizate

Prin excepţie, conform proiectului, se vor putea organiza spectacole cu articole pirotehnice doar de către persoanele fizice şi juridice autorizate, în condiţiile legii, cu obţinerea în prealabil a tuturor avizelor necesare, în locaţii strict delimitate, care nu afectează zonele rezidenţiale, parcurile sau adăposturile de animale.

Citește și
arma
Minori, suspectați că ar fi tras focuri pe o stradă din Olt. Ce arme au găsit poliţiştii la percheziţii

Organizarea acestor evenimente ar putea fi permisă numai cu acordul Primăriei Capitalei, prin care se vor stabili în mod obligatoriu locul, ora şi perioada desfăşurării. Urmează să se stabilească o taxă de 500 lei/minut care se va achita de către solicitant Primăriei Generale, potrivit proiectului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor va reveni Direcţiei Generale de Poliţie Locală a Capitalei şi Poliţiei locale de sector.

Conform referatului de aprobare, proiectul vizează alinierea Bucureştiului la standardele de "civilizaţie şi responsabilitate" ale marilor capitale europene. Capitala s-ar alătura şi altor oraşe din ţară care au luat aceeaşi măsură, precum Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Buzău, Constanţa, Suceava, Satu Mare, Praid şi Ploieşti.

Protecţia animalelor şi a oamenilor

Pentru animalele de companie şi cele sălbatice, zgomotul puternic şi imprevizibil al artificiilor şi petardelor provoacă o "suferinţă acută", mai explică iniţiatoarea. Studiile şi relatările personale ale oamenilor confirmă faptul că animalele suferă un stres sever, atacuri de panică, dezorientare şi chiar afecţiuni cardiace, în urma expunerii la artificii şi petarde, se subliniază în document.

"În fiecare an, în perioada sărbătorilor, sute de animale fug de acasă, speriate de zgomote, multe dintre ele ajungând să fie accidentate sau să li se piardă definitiv urma. Păsările îşi pierd orientarea, zboară haotic şi mor din cauza oboselii. Acest proiect de hotărâre recunoaşte această suferinţă a animalelor şi acţionează pentru a o preveni", se arată în referat.

Totodată, în fiecare an, numeroşi copii se accidentează în urma folosirii petardelor şi altor materiale pirotehnice din comerţ în preajma sărbătorilor de iarnă.

"Persoanele cu tulburări de spectru autist, ADHD, persoanele vârstnice şi alte categorii de persoane resimt un disconfort acut ori de câte ori sunt folosite articole pirotehnice care produc zgomote asurzitoare", a subliniat, de asemenea, iniţiatoarea proiectului.

Exploziile articolelor pirotehnice eliberează în atmosferă un nor toxic de particule fine (PM 2,5), metale grele şi substanţe chimice periculoase. Acestea agravează afecţiunile respiratorii precum astmul şi pot cauza probleme de sănătate pe termen lung.

Reziduurile chimice rezultate în urma exploziilor de petarde şi artificii poluează aerul, solul şi apa. Utilizarea neconformă a materialelor pirotehnice de către publicul larg "duce anual la numeroase accidente, incendii şi vătămări corporale grave", a transmis Andreea Leonte.

Reprezentanta REPER a iniţiat şi o petiţie pentru interzicerea petardelor şi artificiilor, semnată până în prezent de aproximativ 12.000 de bucureşteni. 

94 de oameni au murit în incendiu care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”

Sursa: Agerpres

Etichete: artificii, petarde,

Dată publicare: 28-11-2025 13:26

Articol recomandat de sport.ro
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Scandal în Europa League: "Asta se numește bullying, clubul ar trebui să-l ia de urechi"
Citește și...
Escaladare majoră în Serbia. Susținătorii președintelui Vucic i-au atacat cu torțe pe protestatarii antiguvernamentali
Stiri externe
Escaladare majoră în Serbia. Susținătorii președintelui Vucic i-au atacat cu torțe pe protestatarii antiguvernamentali

Susţinătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au aruncat cu torţe şi petarde asupra protestatarilor antiguvernamentali în Novi Sad, miercuri seara.

Minori, suspectați că ar fi tras focuri pe o stradă din Olt. Ce arme au găsit poliţiştii la percheziţii
Stiri actuale
Minori, suspectați că ar fi tras focuri pe o stradă din Olt. Ce arme au găsit poliţiştii la percheziţii

Doi minori sunt suspectați că au tras cu un pistol neletal pe o stradă din județul Olt. Localnicii au crezut inițial că erau petarde și au sunat la Poliție. În urma perchezițiilor, arma a fost ridicată pentru cercetări.

Fără petarde și artificii de sărbători. Legea articolelor pirotehnice a fost promulgată
Stiri actuale
Fără petarde și artificii de sărbători. Legea articolelor pirotehnice a fost promulgată

Legea care interzice comercializarea articolelor pirotehnice către minori și către persoane neautorizate a fost promulgată, vineri, de președintele Nicușor Dan.

Zeci de oameni au atacat, sâmbătă noapte, o secție de poliție din Atena. 70 de persoane au fost arestate
Stiri externe
Zeci de oameni au atacat, sâmbătă noapte, o secție de poliție din Atena. 70 de persoane au fost arestate

Autorităţile greceşti au arestat, sâmbătă noaptea, aproximativ 70 de persoane care au atacat o secţie de poliţie cu sticle incendiare, petarde şi pietre, relatează DPA, potrivit Agerpres.

VIDEO cu momentul în care jandarmii au fost atacați de susținătorii lui Georgescu cu pietre și petarde la protestul de la BEC
Stiri actuale
VIDEO cu momentul în care jandarmii au fost atacați de susținătorii lui Georgescu cu pietre și petarde la protestul de la BEC

Jurnaliștii PRO TV au surprins, duminică seara, momentele în care jandarmii au fost atacați cu pietre, sticle, petarde și alte obiecte contondente de protestatarii adunați în fața sediului BEC, nemulțumiți de decizia privindu-l pe Călin Georgescu.

Recomandări
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
Stiri Politice
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”

Ionuţ Moşteanu a anunţat vineri că îşi depune demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, în urma scandalului studiilor sale.

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN
Stiri Politice
Reacția premierului Bolojan: a luat act de demisia lui Moșteanu și a anunțat cine va prelua, tot de la USR, interimatul MApN

Premierul Ilie Bolojan anunţă vineri că a luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, el precizând că interimatul la Apărare va fi asigurat de Radu Miruţă, ministrul Economiei. 

Top citite
1 1 decembrie ziua romaniei
Shutterstock
Stiri Turism
Destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, în România. Locurile ideale pentru a te deconecta
2 loto
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker. Numerele extrase joi, 27 noiembrie 2025
3 Inspectori ANPC, în vizorul DNA. Procurorii îi acuză că luau șpagă de la patroni pentru a ignora neregulile din magazine
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Justitie
OCDE confirmă capacitatea DNA de a aplica efectiv standardele internaționale anticorupție
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28