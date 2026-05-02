Samantha Cassetty, dietetician autorizat din New York, explică faptul că magneziul este un mineral esențial implicat în peste 300 de procese din organism. Acesta contribuie la producerea melatoninei (hormonul somnului), dar și la reglarea glicemiei, tensiunii arteriale și funcționării mușchilor și creierului, potrivit CNN.

Aportul zilnic recomandat pentru adulți este între 310 și 420 mg și poate fi obținut din alimente precum legume verzi, nuci, semințe, cereale integrale și fructe.

Totuși, cercetările nu oferă dovezi clare că suplimentele de magneziu îmbunătățesc direct somnul, spune Anita Shelgikar, profesor clinic la Universitatea din Michigan. Unele studii mici sugerează beneficii – cum ar fi adormirea mai rapidă sau un somn mai lung – însă rezultatele sunt limitate și nu suficient de solide pentru recomandări ferme.

Shelgikar subliniază că magneziul poate influența somnul mai degrabă indirect, prin efecte asupra relaxării musculare, reducerea nivelului de stres și reglarea activității sistemului nervos.

Tipuri de magneziu. Există mai multe forme:

Magneziu glicinat – frecvent folosit pentru somn, blând cu stomacul

Magneziu citrat – poate avea efect laxativ

Magneziu oxid – mai puțin absorbit

Magneziu malat – posibil util pentru energie și durere

Magneziu L-treonat – acționează asupra creierului, dar mai puțin pentru somn

Cât de eficient este?

Deși legătura directă cu somnul nu este solid demonstrată, magneziul poate ajuta indirect prin reducerea stresului, relaxarea musculară și reglarea sistemului nervos.

Riscuri și recomandări

Specialiștii avertizează că:

suplimentele pot avea efecte adverse (în special în doze mari)

peste 350 mg/zi din suplimente poate duce la toxicitate

persoanele cu afecțiuni renale, cardiovasculare sau digestive trebuie să fie prudente

„Faptul că este natural nu înseamnă că este sigur”, subliniază Cassetty.

De asemenea, Shelgikar recomandă consultarea medicului înainte de administrarea suplimentelor, mai ales pentru a evita interacțiuni cu alte tratamente sau probleme de sănătate existente.

Magneziul nu poate compensa obiceiuri proaste de somn, avertizează experții. Dacă problemele persistă, este indicat consultul unui specialist în somn.

Cum alegi un produs sigur

Suplimentele nu sunt strict reglementate, așa că experții recomandă produse certificate de organizații independente, pentru a evita problemele de calitate.