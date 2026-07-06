Procurorii au întocmit un nou dosar penal, de această dată pentru șantaj și nedenunțarea unei fapte penale, care vizează oameni din anturajul acestei femei.

Adriana Viliginschi, psiholog, a fost soția omului de afaceri Kreiner, ucis în propria locuință de trei indivizi. Anchetatorii au audiat-o ca parte vătămată în acest dosar. Ulterior, polițiștii au descoperit că Viliginschi ar fi sfătuit o femeie cum să-și omoare mama. Aceasta din urmă ar fi pus sfaturile în practică.

Acum, ancheta capătă noi dimensiuni. Procurorii au aflat că Adriana Viliginschi a avut un iubit după moartea violentă a soțului care ar fi aflat cumva că femeia sfătuită de Viliginschi și-a omorât mama.

În loc să anunțe poliția, bărbatul ar fi pus la cale un șantaj, spun anchetatorii. Ajutat de o persoană, a cumpărat un telefon și o cartelă de pe care a trimis autoarei omorului mai multe mesaje prin care cerea 100.000 de euro în schimbul tăcerii.

Aceasta le-a ignorat. Cei doi n-au reușit să obțină banii. Dar acum, anchetatorii au descopert șantajul și i-au pus sub acuzare.

Bărbatul care a avut ideea a fost reținut luni pentru 24 de ore iar persoana cu care a plănuit totul este plasată sub control judiciar. Riscă și ei până la 7 ani de închisoare pentru șantaj și nedenunțarea unei fapte penale.