Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic

Guvernul confirmă deblocarea programului Rabla pentru autoturisme, cu un buget redus la 200 de milioane de lei.

Este de trei ori mai mic față de proiectul inițial care avea alocat un buget de 610 milioane de lei.

Criteriile pentru programul Rabla rămân neschimbate, însă data lansării nu este cunoscută deocamdată. Valoarea tichetelor va rămâne aceeași pentru mașinile hibrid și pe benzină.

Se modifică sumele pentru electrice, iar cele diesel nu mai sunt incluse în program. Toate celelalte programe ale Administrației Fondului de Mediu sunt suspendate până la finalul anului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













