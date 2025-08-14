Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic

Stiri actuale
14-08-2025 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

Guvernul confirmă deblocarea programului Rabla pentru autoturisme, cu un buget redus la 200 de milioane de lei.

autor
Știrile PRO TV

Este de trei ori mai mic față de proiectul inițial care avea alocat un buget de 610 milioane de lei.

Criteriile pentru programul Rabla rămân neschimbate, însă data lansării nu este cunoscută deocamdată. Valoarea tichetelor va rămâne aceeași pentru mașinile hibrid și pe benzină.

Se modifică sumele pentru electrice, iar cele diesel nu mai sunt incluse în program. Toate celelalte programe ale Administrației Fondului de Mediu sunt suspendate până la finalul anului.

Ce este Candida auris. Medic infecționist: „Are câteva caracteristici care îl fac atât de temut. Se transmite foarte rapid”

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, masini, rabla,

Dată publicare: 14-08-2025 19:31

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete
Stiri Sociale
Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete

Orașul Sfântu Gheorghe continuă cu forțe proprii programul „Rabla Local” și oferă, în schimbul mașinilor vechi, biciclete ori abonamente la transportul public.

Ministrul Mediului anunță când ar putea fi reluat programul Rabla. Ce spune despre Casa Verde: Trebuie analizat foarte atent
Stiri actuale
Ministrul Mediului anunță când ar putea fi reluat programul Rabla. Ce spune despre Casa Verde: Trebuie analizat foarte atent

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla va fi lansat la 10 zile după adoptarea pachetului 2 de măsuri și emiterea ordinului privind noile vouchere.

Când se reia Programul Rabla și ce modificare importantă apare. Valorile voucherelor
Stiri Sociale
Când se reia Programul Rabla și ce modificare importantă apare. Valorile voucherelor

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, duminică seară, că Programul Rabla nu ar trebui să întârzie mai mult de 1 septebrie.

Recomandări
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21
Stiri Sport
LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21

FCSB joacă, astăzi, cu FC Drita, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Europa League, după ce, în tur, „roș-albaștrii” s-au impus dramatic cu 3-2. Meciul de la Priștina va fi transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:00.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12