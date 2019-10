Cuc spune că s-a întâlnit cu fosta șefă a Tarom pe stradă, dar spune că nu i-a cerut nimic

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat, vineri, că fostul director general al Tarom Mădălina Mezei dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese.

El a susţinut că aceasta ”se încurcă în minciuni”, concluzia sa fiind că decizia CA al Tarom de a o revoca este cea mai bună, astfel fiind scoasă compania ”din ghearele influenţei PNL”.

Pe de altă parte, Cuc recunoaște faptul că s-a întâlnit cu o seară înainte de moțiune cu Mezei, pe stradă, dar că discuția a avut loc la solicitarea acesteia și că nu i-a cerut să oprească la sol curse ale Tarom.

”Este interzis să mă întâlnesc cu un director de companie? Doamna Mezei, exact cu o seară înainte mi-a spus că vrea să-l înlocuiască pe domnul Susanu cu unul din piloți, care văd că acum a ieșit la atac.” - a spus Cuc.

Cuc spune totuși că a întrebat-o ce parlamentari vin în ziua moțiunii cu aeronavele Tarom, după ce a aflat ”pe surse” că a apărut informația că el ar opri avioanele în ziua moțiunii de cenzură.

Citește și Dosar de abuz în serviciu la DNA, după dezvăluirile fostului director al Tarom

”Am întrebat-o într-adevăr pe doamna Mezei ce parlamentari zboară, dacă totul este în regulă, și dacă vin, își fac cursele cum trebuie, fiindcă aflasem și eu pe surse, ca să spun așa, și se lamentase toată lumea de la opoziție că aș opri eu avioanele.” - a mai declarat ministrul interimar al Transporturilor.

”Eu am vorbit cu doamna Mezei inclusiv seara, ne-am întâlnit, nu știu .. de fapt la ora două, 2.30 .. Da, dânsa m-a contactat, m-a rugat să ne vedem, că trebuie să-mi transmită niște lucruri foarte importante. Și i-a zis, doamnă eu n-am nicio treabă, să nu cumva să existe vreodată un astfel de lucru în compania Tarom. Nu aveam eu cum ca ministru să anulez cursele de la Tarom.” - a mai spus el.

Ministrul i-a reproşat fostului director că nu ştie câte tipuri de avioane sunt în flota Tarom şi că a avut grijă să asculte de interesele propriei familii.

”Constat cu tristeţe că, în timpul mandatului de director TAROM, doamna Mezei nu a reuşit deloc să iasă public, dar acum văd că se promovează foarte mult pe dânsă şi aşa-zisele competenţe pe care acum şi le asumă doar dânsa”, a spus ministrul.

Cuc consideră că acest ”joc” aduce un prejudiciu de imagine companiei TAROM.

”Tot acest joc în care a intrat acum nu poate aduce decât un prejudiciu de imagine TAROM şi degringoladă printre angajaţii companiei, deşi în ieşirile publice susţine că nu şi-a dorit acest lucru. A demonstrat acum ceea ce am văzut în aceste patru luni: incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită anumitor grupuri de interese. În toată această perioadă am preferat să-mi iau informaţiile de la alte persoane din companie pentru a fi informaţi cu acurateţe foarte mare. Doamna se încurcă în propiriile minciuni – a zis prima dată că este vorba despre anulări de curse, apoi de reţineri la sol, că este vorba de patru sau de cinci aeronave. Sunt sigur acum că decizia CA a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o, pentru că, astfel, am scos compania din ghearele influenţei PNL. Doamna Mezei uită că cei din familia ei au dorit pentru ei funcţii de conducere”, a declarat ministrul.

Cuc a subliniat că nu avea cum să oprească avioanele la sol.

”Cum puteam eu să opresc la sol cinci tipuri de aeronave? Era imposibil. (...) Principala ei ocupaţie a fost să mărească salariile membrilor familiei ei. (...) Nu i-am cerut să ţină avioane la sol. Nu aveam cum să sabotez eu zborurile Tarom. (...) Zvonul acesta, cu reţinerea avioanelor la sol, a apărut de la începutul săptămânii”, a spus Cuc.