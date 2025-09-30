Prințesa care schimbă rochia cu uniforma militară. Amalia are 21 de ani și începe pregătirea ca rezervistă. GALERIE FOTO

30-09-2025 | 23:24
Prințesa Catharina-Amalia a Țărilor de Jos
IMAGO

Prințesa Catharina-Amalia a Țărilor de Jos, prințesă de Orange, și-a început studiile la un colegiu de apărare, potrivit unui anunț al Serviciului de Informații al Guvernului.  

Adrian Popovici

Prințesa Catharina-Amalia, fiica cea mare a regelui Willem-Alexander și a reginei Máxima va petrece următorii doi ani într-un program de studiu și muncă care o va pregăti să devină rezervistă militară, notează NL Times.

Amalia nu va participa încă la antrenamentele fizice, care includ tir și curse cu obstacole, până când nu se va recupera complet după fractura la braț suferită la începutul lunii iunie. În această perioadă, ea urmează module teoretice, cursuri de formare și îndeplinește sarcini la Statul Major al Apărării.

Urmând pașii tatălui său, care a servit în Marina Regală Olandeză timp de doi ani, prințesa Catharina-Amalia va urma, de asemenea, o pregătire ca rezervistă militară în cadrul programului de doi ani al Colegiului de Apărare, în paralel cu studiile de drept. Decizia sa o plasează printre generația ascendentă de moștenitori europeni, de la prințesa Leonor la Ingrid a Norvegiei, care și-au anunțat intenția de a se alătura armatelor țărilor lor.

Prințesa va ajunge caporal

Serviciul de Informații al Guvernului a declarat că regele i-a acordat Amaliei gradul de marinar de clasa a treia în Marina Regală, precum și gradul de soldat de clasa a treia în Armata Regală și Forțele Aeriene Regale. După terminarea pregătirii, ea va avansa la gradul de caporal.

Pe lângă programul de la Defensity College, care servește ca program de studiu și muncă în domeniul apărării pentru studenții care urmează studii superioare la nivel HBO și universitar (WO), ea urmează un program de licență în drept olandez la Universitatea din Amsterdam.

La începutul acestei veri, ea a terminat licența PPLE, Politică, Psihologie, Drept și Economie, la aceeași universitate. Studenții care studiază și lucrează în paralel lucrează de obicei una sau două zile pe săptămână pentru Apărare, în paralel cu studiile universitare sau HBO.

Sursa: NL Times

