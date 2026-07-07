Ce s-a întâmplat cu bolnavii luați din azilele ilegale din Bihor. „Chiar dacă au bani, privații nu îi iau pe cei fără famili”

În Mureș, în centrele de vârstnici și în cele de îngrijire și asistență au ajuns 14 persoane, care au între 45 și 94 de ani. Din păcate, un bărbat de 55 de ani a murit la scurt timp după transfer. Autoritățile spun că nu avea probleme medicale, dar nici familie.

Doru Constantin, purtător de cuvânt al DGASPC Mureș: „A decedat în cursul zilei de ieri, era vorba de o persoană fără complicații medicale, fără o situație medicală gravă, dar a survenit acest deces. Cauza principală, așa cum ne spune și certificatul constatator, a fost o insuficiență cardio-respiratorie acută.”

Pentru unii dintre cei preluați din Bihor, situația rămâne critică. Fără acte complete de identitate, autoritățile încearcă să le găsească rudele, astfel încât, acolo unde este posibil, să revină în familie.

Direcția de Asistență Socială din Sibiu a preluat 42 de cazuri. Jumătate au fost găzduite în centre private. În anumite situații nu există informații suficiente despre istoricul medical și este nevoie de proceduri de urgență.

Beatrice Munteanu, DGASPC Sibiu: „Echipele de specialiști i-au evaluat din toate punctele de vedere. Sunt 15 beneficiari care sunt internați în spital, tocmai în vederea stabilirii diagnosticului medical și a medicației. Emiterea unor proceduri de lucru, specifice gestionării unor astfel de situații de urgență.”

Cât despre cei care se află în spitale, asistenții sociali trebuie să găsească rapid un loc unde să fie îngrijiți în continuare, o procedură care poate dura câteva luni.

Irina Tănase, asistent social principal, Spitalul Bagdasar-Arseni: „Chiar dacă au bani, cei care sunt privați nu îi iau pe cei care nu au familii. În caz de deces, cine îi înmormântează?”

Reporter: „Ați avut situații în care ați fost refuzată?”

Irina Tănase: „Da, da, nu acceptă.”

Sunt însă și oameni care au cerut să fie mai aproape de familie, iar autoritățile spun că vor analiza posibilitatea unui nou transfer.

Județele în care au ajuns pacienții din azilele ilegale din Bihor

Așa cum arată datele de la Ministerul Muncii, 394 de persoane au fost mutate în centre de asistență socială, iar alte 15 sunt internate în spitale și vor rămâne sub supravegherea medicilor, până când aceștia vor decide că pot fi externate. În spatele cifrelor sunt oameni cu nevoi diferite: au diferite grade de handicap, sunt persoane în vârstă, unele ajunse la 93 de ani, în timp ce alți oameni nu au documente de identitate.

Pacienții din Bihor au fost duși în 20 de județe din țară, în funcție de locurile disponibile.

Cei mai mulți sunt în Alba, Satu Mare, Sibiu, Arad, Cluj sau Botoșani, însă câțiva au ajuns și în grija autorităților din Gorj, Brașov, Timiș, Olt sau Giurgiu.

Reporteri: Florentina Bălășoiu, Liliana Curea, Sorin Dobrescu, Cătălin Achim, Gina Obrejan, Reka Bereczki