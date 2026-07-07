Ce s-a întâmplat cu bolnavii luați din azilele ilegale din Bihor. „Chiar dacă au bani, privații nu îi iau pe cei fără famili”

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După închiderea azilelor din Bihor, autoritățile au fost nevoite să caute locuri în care bolnavii să fie îngrijiți în continuare. Pentru că sunt prea puține cămine, cele 409 persoane preluate au fost repartizate în mai multe județe.

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Stirileprotv

În Mureș, în centrele de vârstnici și în cele de îngrijire și asistență au ajuns 14 persoane, care au între 45 și 94 de ani. Din păcate, un bărbat de 55 de ani a murit la scurt timp după transfer. Autoritățile spun că nu avea probleme medicale, dar nici familie.

Doru Constantin, purtător de cuvânt al DGASPC Mureș: „A decedat în cursul zilei de ieri, era vorba de o persoană fără complicații medicale, fără o situație medicală gravă, dar a survenit acest deces. Cauza principală, așa cum ne spune și certificatul constatator, a fost o insuficiență cardio-respiratorie acută.”

Pentru unii dintre cei preluați din Bihor, situația rămâne critică. Fără acte complete de identitate, autoritățile încearcă să le găsească rudele, astfel încât, acolo unde este posibil, să revină în familie.

Direcția de Asistență Socială din Sibiu a preluat 42 de cazuri. Jumătate au fost găzduite în centre private. În anumite situații nu există informații suficiente despre istoricul medical și este nevoie de proceduri de urgență.

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Beatrice Munteanu, DGASPC Sibiu: „Echipele de specialiști i-au evaluat din toate punctele de vedere. Sunt 15 beneficiari care sunt internați în spital, tocmai în vederea stabilirii diagnosticului medical și a medicației. Emiterea unor proceduri de lucru, specifice gestionării unor astfel de situații de urgență.”

Cât despre cei care se află în spitale, asistenții sociali trebuie să găsească rapid un loc unde să fie îngrijiți în continuare, o procedură care poate dura câteva luni.

Irina Tănase, asistent social principal, Spitalul Bagdasar-Arseni: „Chiar dacă au bani, cei care sunt privați nu îi iau pe cei care nu au familii. În caz de deces, cine îi înmormântează?”

Reporter: „Ați avut situații în care ați fost refuzată?”

Irina Tănase: „Da, da, nu acceptă.”

Sunt însă și oameni care au cerut să fie mai aproape de familie, iar autoritățile spun că vor analiza posibilitatea unui nou transfer.

Județele în care au ajuns pacienții din azilele ilegale din Bihor

Așa cum arată datele de la Ministerul Muncii, 394 de persoane au fost mutate în centre de asistență socială, iar alte 15 sunt internate în spitale și vor rămâne sub supravegherea medicilor, până când aceștia vor decide că pot fi externate. În spatele cifrelor sunt oameni cu nevoi diferite: au diferite grade de handicap, sunt persoane în vârstă, unele ajunse la 93 de ani, în timp ce alți oameni nu au documente de identitate.

Pacienții din Bihor au fost duși în 20 de județe din țară, în funcție de locurile disponibile.

Cei mai mulți sunt în Alba, Satu Mare, Sibiu, Arad, Cluj sau Botoșani, însă câțiva au ajuns și în grija autorităților din Gorj, Brașov, Timiș, Olt sau Giurgiu.

Reporteri: Florentina Bălășoiu, Liliana Curea, Sorin Dobrescu, Cătălin Achim, Gina Obrejan, Reka Bereczki

Ce s-a întâmplat cu persoanele din azilele ilegale din Bihor

Ministerul Muncii transmite că pe baza datelor centralizate și a verificărilor realizate în teren de agențiile județene pentru Plăți și Inspecție Socială, în cazul persoanelor relocate din azilele ilegale din Bihor este vorba despre:

·      171 persoane dețin act de identitate (în unele cazuri expirate);

·      pentru 159 de persoane au fost întreprinse demersuri pentru emiterea actelor de identitate / stabilirea identității, după caz;

·      125 de persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap;

·      121 de persoane figurează cu venituri / au declarat venituri;

·      18 persoane au declarat că dețin o locuință;

·      165 de persoane au declarat că au rude;

·      dintre persoanele relocate în centre rezidențiale și servicii sociale, 125 sunt femei și 268 bărbați;

·      6 persoane au până în 40 de ani, 131 de persoane au între 40 și până în 65 de ani, 28 de persoane au peste 80 de ani, pentru 19 persoane nu există date privind vârsta;

·      dintre cei internați în spitale: 6 au între 40 și 65 de ani, 7 au între 65 și 80 de ani și 2 au peste 80 de ani; 3 sunt femei și 12 bărbați.

Situația relocărilor în centre sociale (393 persoane) pe județe:

Alba: 60 persoane

Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș: 7

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Dizabilități Gârbova: 4  

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Dizabilități Drașov: 2          

Căminul pentru Persoane Vârstnice Dumbrava: 20

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ocna Mureș: 1

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia: 14

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități „Steaua Speranței”: 1

Centrul Rezidențial Persoane Vârstnice Unirea: 10

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Maria Eliseea”: 1

Satu Mare: 56 persoane

Cămin pentru Persoane Vârstnice „Șansa” Satu Mare: 27

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Ana” Carei: 2

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Alexandru” Carei: 16

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Cristiana” Carei: 4

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „O Viață Nouă” Satu Mare: 7

Sibiu: 42 persoane

Centrul pentru Persoane Vârstnice Ațel: 3

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Marpod: 18

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie: 2

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu: 4

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Episcop Nicolae Popoviciu” Biertan: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Biertan: 3

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Tavi Bucur” Cisnădie: 2

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita: 5

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu: 4

Arad: 38 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vărădia de Mureș: 6

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Petriș: 2

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cuveșdia: 3

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad: 19

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Pecica: 5

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Venus” Păuliș: 3                                                            

Cluj: 36 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Jucu: 18

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Maria” Cluj Napoca: 18

Botoșani: 31 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoșani: 9

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Dorohoi: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Stăuceni: 5

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Daniel” Leorda: 4

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfântul Ioan” Bucecea: 4

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Adășeni: 3

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani: 4

Vâlcea: 29 persoane

Centru de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Râmnicu Vâlcea: 22

Centrul de Abilitare și Reabilitare nr. 1 Băbeni: 5

Centrul de Abilitare și Reabilitare nr. 2 Băbeni: 2

Mehedinți: 17 persoane

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Burila Mare: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Cireșu: 6

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Strehaia: 2

Căminul pentru Persoane Vârstnice Strehaia: 7

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Cuviosul Iov” Vânjuleț: 1

Bistrița-Năsăud: 15 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Beclean: 7

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 2 Beclean: 3

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Nușeni: 1

Căminul pentru Persoane Vârstnice Nușeni: 4

Mureș: 14 persoane

Centrul de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului: 2

Centrul de Îngrijire și Asistență Reghin: 3

Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara: 4

Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu: 4

Bihor: 10 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciutelec: 2

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Cadea: 1

Centrul de îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Râpa: 3

Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități „Arc” Beiuș: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Horia: 2

Neamț: 10 persoane

Complexul Rezidențial de Servicii Sociale „Barbara Stamm“ Păstrăveni: 10

Hunedoara: 9 persoane

Cămin pentru Persoane Vârstnice Hunedoara: 6

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Brad: 2

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități nr. 2 Brad: 1                       

Vrancea: 7 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare Jariștea: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență II Odobești: 6

Giurgiu: 5 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tîntava: 5

Olt: 5 persoane

Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina: 5

Timiș: 4 persoane:

Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia: 2

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Lugoj: 2

Brașov: 3 persoane

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Canaan” Șercaia: 1

Centrul de Îngrijire și Asistență „Sfântul Gheorghe“ Victoria: 2

Gorj: două persoane

Căminul pentru Persoane Vârstnice Dobrița: 2

Caraș-Severin: o persoană

Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița: 1

Anunțul ministrului interimar al Muncii:

În calitate de ministru interimar, am dispus ca inspectorii sociali să monitorizeze și să verifice săptămânal situația oamenilor aflați în centrele rezidențiale și serviciile sociale din cele 20 de județe. Totodată, am solicitat colaborarea cu Inspectoratul General al Poliției Române pentru datele de identificare a celor 11 persoane care nu dețin CNP (documente de identitate). După cum am comunicat deja în spațiul public, Guvernul va adopta o hotărâre prin care vor fi alocate resurse financiare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperit până la sfârșitul anului. Măsura va permite furnizorilor de servicii sociale asigurarea îngrijirii și sprijinul necesare tuturor beneficiarilor, fără întreruperi și fără presiuni suplimentare asupra bugetelor locale.Așa cum este firesc, voi reveni cu informări noi pe acest subiect. Prioritatea mea și a Ministerului este ca fiecare persoană relocată să beneficieze de protecția, îngrijirea și sprijinul de care are nevoie”, a transmis Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Muncii.

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Etichete: azile, bihor,

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