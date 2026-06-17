Fabrica vrea să acopere sute de posturi în următoarele săptămâni, inclusiv pentru cetățeni din afara Uniunii Europene. Compania Kromberg & Schubert a reintrodus un bonus de angajare de 1.500 de lei, iar autoritățile locale consideră că este „prima veste bună” după o perioadă de concedieri colective care a afectat grav județul Arad.

Potrivit unor anunțuri postate în mediul online și fluturași distribuiți în localitățile din zonă, fabrica de componente auto a reintrodus la 1 iunie bonusul de angajare de 1.500 de lei, pentru a atrage forța de muncă necesară. Totodată, este oferit și un bonus de recomandare de aceeași valoare.

Surse din fabrică și din administrația locală au declarat miercuri pentru Agerpres că se intenționează să se ajungă la aproximativ 3.000 de salariați, ceea ce ar însemna dublu față de numărul actual de angajați. Până la 500 de salariați ar urma să fie cetățeni din afara Uniunii Europene.

Reprezentanții companiei Kromberg & Schubert au confirmat că echipa locală va fi mărită, dar nu au dorit să ofere detalii suplimentare.

„Prima veste bună în contextul economic actual”

Primarul orașului Chișineu-Criș, Ovidiu Guleș, a declarat că angajările reprezintă o gură de oxigen pentru economia locală.

„Am distribuit și noi anunțurile companiei, pentru economia locală înseamnă foarte mult acest val de angajări. În buget vor ajunge mai multe taxe și impozite, iar oamenii din zonă care vor obține un loc de muncă vor avea putere de cumpărare mai mare și, implicit, va exista dezvoltare locală”, a spus edilul.

Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, Alexandru Molnar, a subliniat că o parte din forța de muncă disponibilizată din alte fabrici de automotive ar putea să își găsească un nou loc de muncă aici. „Știm că această companie face angajări și este îmbucurător că o parte dintre oamenii care au fost disponibilizați din alte fabrici de automotive au o șansă în plus de a se reintegra pe piața muncii”, a spus Molnar.

Arad, un județ lovit de concedieri colective

În ultimul an, județul Arad a fost grav afectat de închiderea unor fabrici importante:

- Astra Rail Industries (fosta Greenbrier) – închisă în iunie 2025, 699 de salariați disponibilizați;

- Aptiv Ineu – aproximativ 900 de oameni au rămas fără loc de muncă;

- Leoni Arad – a anunțat disponibilizarea a până la 465 de angajați, în perioada martie – august 2026.

Ca urmare, rata șomajului în județ a crescut la 2,32%, cel mai mare nivel din ultimii 10 ani, față de 1,2% în urmă cu doi ani.