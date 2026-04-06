Primele declarații ale femeii acuzate că l-a ucis pe medicul din București și i-a incendiat locuința. Cum a acționat

A fost audiată 11 ore și ar fi susținut că ar fi fost sechestrată de doctor. Femeia a lucrat în trecut ca menajeră pentru el, dar ar fi avut și o relație intimă cu acesta. Bărbatul de 72 de ani a fost ucis marți seară, iar locuința i-a fost incendiată.
În fața judecătorilor de la Tribunalul București, procurorii au acuzat-o pe femeia de 39 de ani de omor calificat, distrugere și furt!
„Inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi(...) Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
O cameră de supraveghere din zonă a surprins-o pe suspectă intrând în blocul victimei în jurul orei 14. A plecat 7 ore mai târziu. După 40 de minute, vecinii au anunțat incendiul. În sala de judecată, suspecta a fost apărată de un avocat din oficiu.
Ilina Moraru - avocat: „A fost legitimă apărare. Susține că victima consumase mult alcool.
De ce a dat foc la casă?
Ilina Moraru - avocat: Victima a dat.
Așa a spus ea?
Ilina Moraru - avocat: Da.
De ce i-a luat telefonul?
Ilina Moraru - avocat: S-a pierdut, era foarte speriată.
Aveau o relație intimă?
Ilina Moraru - avocat: Nu vă pot spune.
Cu ce se ocupa?
Ilina Moraru - avocat: Menajeră.”
Corespondent ȘtirileProtv: „În fața sălii de judecată a venit și fiica anestezistului ucis. Aceasta a cerut instanței să fie lăsată să o vadă pe suspectă și să o întrebe de ce i-a ucis tatăl. Judecătorul de drepturi și libertăți nu a încuviințat o asemenea cerere.”