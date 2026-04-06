Primele declarații ale femeii acuzate că l-a ucis pe medicul din București și i-a incendiat locuința. Cum a acționat

A fost audiată 11 ore și ar fi susținut că ar fi fost sechestrată de doctor. Femeia a lucrat în trecut ca menajeră pentru el, dar ar fi avut și o relație intimă cu acesta. Bărbatul de 72 de ani a fost ucis marți seară, iar locuința i-a fost incendiată.

În fața judecătorilor de la Tribunalul București, procurorii au acuzat-o pe femeia de 39 de ani de omor calificat, distrugere și furt!

„Inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi(...) Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins-o pe suspectă intrând în blocul victimei în jurul orei 14. A plecat 7 ore mai târziu. După 40 de minute, vecinii au anunțat incendiul. În sala de judecată, suspecta a fost apărată de un avocat din oficiu.

Ilina Moraru - avocat: „A fost legitimă apărare. Susține că victima consumase mult alcool.

De ce a dat foc la casă?

Ilina Moraru - avocat: Victima a dat.

Așa a spus ea?

Ilina Moraru - avocat: Da.

De ce i-a luat telefonul?

Ilina Moraru - avocat: S-a pierdut, era foarte speriată.

Aveau o relație intimă?

Ilina Moraru - avocat: Nu vă pot spune.

Cu ce se ocupa?

Ilina Moraru - avocat: Menajeră.”

Corespondent ȘtirileProtv: „În fața sălii de judecată a venit și fiica anestezistului ucis. Aceasta a cerut instanței să fie lăsată să o vadă pe suspectă și să o întrebe de ce i-a ucis tatăl. Judecătorul de drepturi și libertăți nu a încuviințat o asemenea cerere.”