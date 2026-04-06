Primele declarații ale femeii acuzate că l-a ucis pe medicul din București și i-a incendiat locuința. Cum a acționat

Femeia de 39 de ani, suspectă în dosarul morții unui medic anestezist din București, a fost arestată preventiv.

Daniel Nițoiu

A fost audiată 11 ore și ar fi susținut că ar fi fost sechestrată de doctor. Femeia a lucrat în trecut ca menajeră pentru el, dar ar fi avut și o relație intimă cu acesta. Bărbatul de 72 de ani a fost ucis marți seară, iar locuința i-a fost incendiată.

În fața judecătorilor de la Tribunalul București, procurorii au acuzat-o pe femeia de 39 de ani de omor calificat, distrugere și furt!

„Inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi(...) Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins-o pe suspectă intrând în blocul victimei în jurul orei 14. A plecat 7 ore mai târziu. După 40 de minute, vecinii au anunțat incendiul. În sala de judecată, suspecta a fost apărată de un avocat din oficiu.

Citește și
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”

Ilina Moraru - avocat: „A fost legitimă apărare. Susține că victima consumase mult alcool.

De ce a dat foc la casă?

Ilina Moraru - avocat: Victima a dat.

Așa a spus ea?

Ilina Moraru - avocat: Da.

De ce i-a luat telefonul?

Ilina Moraru - avocat: S-a pierdut, era foarte speriată.

Aveau o relație intimă?

Ilina Moraru - avocat: Nu vă pot spune.

Cu ce se ocupa?

Ilina Moraru - avocat: Menajeră.”

Corespondent ȘtirileProtv: „În fața sălii de judecată a venit și fiica anestezistului ucis. Aceasta a cerut instanței să fie lăsată să o vadă pe suspectă și să o întrebe de ce i-a ucis tatăl. Judecătorul de drepturi și libertăți nu a încuviințat o asemenea cerere.”

Medicul de 72 de ani a fost găsit într-un apartament din sectorul 3 al Bucureștiului, după ce vecinii săi au anunțat pompierii că a izbucnit un incendiu pe scara lor. A murit câteva minute mai târziu, în ambulanță, iar multiplele răni de pe corp au făcut ca prima ipoteză de lucru a anchetatorilor să fie crima.

Bărbatul era singur, după ce divorțase de mulți ani. În 28 martie făcuse ultima gardă la Institutul de Oftalmologie și, potrivit foștilor colegi, avea în plan să se bucure de pensie.

Dacă va fi găsită vinovată, suspecta arestată în acest caz riscă până la 25 de ani de închisoare. În fața judecătorilor a cerut să se țină cont de faptul că are acasă doi copii minori.

Majoritatea românilor vor restricționarea adolescenților pe rețelele sociale, indiferent de preferințele politice

Sursa: ProTV

Etichete: crima, bucuresti, medici, audieri,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Citește și...
Stiri externe
Agenția de spionaj a Coreei de Sud: ”Cea mai iubită” și ”mai respectată” dintre copiii lui Kim Jong Un este moștenitoarea sa

Agenția de informații din Coreea de Sud afirmă că, în momentul de față, este justificat să o considerăm pe fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un drept moștenitoarea sa de drept.
Știri Actuale
Cât va costa abonamentul pe o lună la metrou, în București, dacă prețul unei călătorii va crește la 7 lei

Metrorex propune ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul cu circa 40%, începând cu data de 1 mai 2026, prețul unei călătorii urmând să crească de la 5 lei la 7 lei, conform unui proiect de Ordin publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.
Știri Actuale
Un tânăr din Cluj a fost arestat după ce a condus un ATV fără permis și a reușit să scape de polițiști

Un tânăr din Cluj care a condus un ATV fără permis auto a reușit să scape de un echipaj de poliție care voia să-l verifice. Apoi a convins un prieten, cu o sumă de bani, să spună că el a condus vehiculul. 

Recomandări
Stiri Politice
Președintele României ar putea fi audiat în ancheta privind fotografiile publicate înainte de alegeri de Elena Lasconi

Președintele României ar putea fi audiat ca parte vătămată în ancheta DIICOT legată de fotografiile distribuite înainte de alegeri de fosta sa contracandidată, Elena Lasconi.

Stiri Economice
Președintele și premierul îi asigură pe români: Nu se pune problema unei crize de țiței și combustibil

În acest moment nu se pune problema unei crize de țiței și combustibil în România. Asigurările vin după ce președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni, pe premierul Ilie Bolojan și pe responsabilii de la Energie și Transporturi. 

Stiri Economice
Companiile aeriene românești vor să ceară ajutor de la stat după dublarea prețului la kerosen. Italia impune restricții

Criza combustibililor se adâncește și începe să producă efecte concrete în aviație. Companiile românești iau în calcul să ceară sprijinul Guvernului și al Comisiei Europene. 

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Petrolul - Csikszereda 2-0, ACUM pe Sport.ro. „Lupii galbeni” se desprind!

Sport

Palmă încasată de Barcelona înaintea meciului cu Atletico Madrid din Liga Campionilor!