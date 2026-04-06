Însă, după ce anchetatorii au vizionat imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din trafic, și-au dat seama de întreaga situație și l-au arestat pe făptaș.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se vede cum tânărul de 24 de ani trece cu viteză cu ATV-ul pe o stradă din Cluj-Napoca. Pe același vehicul se mai afla un bărbat.

Momentul a fost surprins la scurt timp după ce oamenii legii au încercat să oprească ATV-ul în trafic, însă cel catre-l conducea a ignorat semnalele lor și a fugit. Cu un echipaj pe urmele lui, bărbatul a ieșit la un moment dat de pe drum și a ajuns pe un câmp, unde polițiștii i-au pierdut urma. Acolo a abandonat vehiculul și a fugit.

Când au ajuns acolo, agenții de poliție au găsit ATV-ul și pe celălalt pasager, care susținea că nu îl cunoaște pe suspect. La scurt timp însă, alt tânăr, tot de 24 de ani, care a mers la fața locului, le-a spus polițiștilor că el era cel care a condus vehiculul.

Andreea Răchită, purtător de cuvânt IPJ Cluj: ”La fața locului s-a prezentat un tânăr de 24 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care ar fi susținut că el ar fi condus ATV-ul, purtând articole vestimentare similare cu cele ale persoanei în cauză”.

”Gradul de pericol este foarte mare”

În urma cercetărilor însă, anchetatorii au reușit să-l identifice pe adevăratul conducător și l-au reținut. Ulterior, tânărul care își asumase vina le-a mărturisit polițiștilor că suspectul i-a dat haine asemanatoare cu cele purtate de el și l-a convins să minta in schimbul unei sume de bani.

Potrivit anchetatorilor, ATV-ul nu era înmatriculat, iar pentru a-l conduce tânărul avea nevoie de permis categoria B.

Alexandru Bentea, instructor auto: ”Acest vehicul depășește o viteză de 45 de kilometri la oră și masa este mai mare, gradul de pericol este foarte mare ținând cont că acel conducător auto nu deține cunoștințe minime de circulație pe drumurile publice, plus îndemânarea lui poate fi pusă la îndoială, este foarte expus neavând echipament de protecție”.

Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă a tânărului de 24 de ani pentru 30 de zile, pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.