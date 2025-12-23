Primarul suspendat din Livezile, acuzat de agresiune sexuală, îşi va petrece sărbătorile în arest preventiv

primar livezile viol
Primarul suspendat din comuna bistriţeană Livezile, Traian Simionca, acuzat de agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor, îşi va petrece sărbătorile de iarnă în arest preventiv.

 

Măsura este valabilă până la data de 23 ianuarie 2026, a decis marţi Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

Tribunalul a desfiinţat, astfel, o decizie a Judecătoriei Bistriţa din data de 19 decembrie, prin care a fost respinsă propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa, iar primarul ar fi urmat ca, începând cu data de 25 decembrie, să revină în arest la domiciliu.

"Admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa împotriva încheierii penale nr. 129/JDL/2025 pronunţată la data de 19.12.2025 de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Bistriţa în dosar nr. 11248/190/2025, desfiinţează hotărârea atacată în ceea ce priveşte dispoziţia de respingere a propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa în dosarul de urmărire penală nr. 2890/193/P/2025, respectiv de înlocuire a măsurii preventive a arestului preventiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, şi, soluţionând cauza, (...) admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa de prelungire a măsurii arestului preventiv, ca fiind întemeiată, şi pe cale de consecinţă, dispune prelungirea pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 25.12.2025 şi până la data de 23.01.2026, inclusiv, a măsurii preventive a arestului preventiv luată faţă de inculpatul S.T.", se arată în soluţia publicată marţi pe portalul instanţelor de judecată.

Decizia Tribunalului este definitivă

Decizia pronunţată de Tribunal este definitivă.

Simionca a fost plasat pentru prima dată în arest la domiciliu în data de 25 noiembrie, de către Judecătoria Bistriţa, decizie care a fost contestată atât de către inculpat, cât şi de către procurori.

Pe 12 decembrie, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a admis contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa şi a dispus arestarea preventivă a primarului, până în 24 decembrie, inclusiv.

În 17 decembrie, la Judecătoria Bistriţa a fost înregistrată solicitarea procurorilor de prelungire a mandatului de arestare preventivă. Două zile mai târziu, Judecătoria a respins această propunere şi a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, începând cu data de 25 decembrie şi până la data de 23 ianuarie 2026, inclusiv.

Această decizie a fost contestată în 19 decembrie de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa şi desfiinţată ulterior de Tribunal.

Problemele primarului încep în noiembrie

Problemele primarului din comuna Livezile, în prezent suspendat din funcţie, au început în 5 noiembrie, după ce poliţiştii au deschis un dosar penal în urma apariţiei pe reţelele de socializare a unor imagini în care edilul apărea în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

La data de 24 noiembrie, poliţiştii au făcut mai multe percheziţii în comuna Livezile, inclusiv la sediul primăriei şi la domiciliul primarului, ocazie cu care au fost ridicate mai multe telefoane mobile şi medii de stocare. 

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Apar noi detalii în cazul primarului din localitatea Livezile, din Bistrița, care este acuzat de viol și ultraj. După ce inițial a primit arest la domiciliu, magistrații au decis vineri să îl aresteze preventiv.

Prefectul din Bistriţa-Năsăud, Teofil Cioarbă, a decis suspendarea mandatului primarului din Livezile, aflat în arest la domiciliu şi cercetat penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.

Primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, a fost reţinut luni de poliţişti.

Via Transilvanica este mai bogată cu un traseu de 24 kilometri în județul Mureș. 300 de oameni au inaugurat noul segment cunoscut pentru livezile și peisajele spectaculoase.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma apariţiei pe reţelele de socializare a unor imagini în care primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

Guvernul a transmis într-un comunicat emis luni noaptea, 22 decembrie, la ora 22.25, publicarea unei ordonanțe de urgență (OUG) care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri pentru 2026.  

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

