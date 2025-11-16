A apărut un nou traseu pe Via Transilvanica. 300 de oameni au inaugurat segmentul

Stiri Diverse
16-11-2025 | 10:00
Via Transilvanica este mai bogată cu un traseu de 24 kilometri în județul Mureș. 300 de oameni au inaugurat noul segment cunoscut pentru livezile și peisajele spectaculoase.

autor
Reka Bereczki

Traseul de 24 de kilometri leagă localitățile Uila și Batoș din județul Mureș. Zona este cunoscută pentru peisajele care îți taie răsuflarea, dar și pentru livezi.

Inaugurarea s-a făcut în prezența a sute de persoane, care, înainte să pornească la drum, au gustat din preparatele locale.

Iubitorii de plimbări în natură au mers prin pădure, pe dealuri, au văzut animalele la păscut și chiar au călărit.

Femeie: „E o idee foarte bună, chiar sunt pregătită pentru un traseu și în vară”.

Femeie: „Eu am 70 de ani, am prins gustul ăsta de ceva timp de drumeție”.

Via Transilvanica are acum 1.600 de kilometri și străbate țara de la Putna până la Drobeta Turnu Severin.

Tibi Ușeriu, fondator proiect: „Comunitatea Batoș a dorit foarte mult ca Via Transilvanica să treacă pe aici pentru că I au văzut potențialul pe care le au celelalte zone”.

Alin Ușeriu, fondator proiect: „Este foarte populară și este deja în comunitatea globală al drumeților de lungă distanță, care nu este tocmai mică. Mă bucur că este în mintea drumeților din lume”.

Anual, sute de mii de turiști iau la pas drumul care unește.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-11-2025 10:00

