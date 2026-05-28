Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat imediat la apariția edilului în sala de ședințe. „E un provocator. Ce nu-i clar aici”, a spus acesta, în timp ce Ion Ceban filma cu telefonul mobil momentul.

„Domnul deputat, nu vă lăsați provocat”, i s-a adresat Grosu deputatului PAS Vasile Grădinaru, care a intervenit în timpul incidentului. Totodată, șeful Legislativului i-a cerut lui Ceban să meargă în zona destinată cetățenilor.

„Asistăm la cel mai tipic gest de provocare din partea unui provocator. (…) Nu încurcați desfășurării ședinței”, a mai declarat Igor Grosu.

Ulterior, Ion Ceban a ajuns la tribuna Parlamentului și a încercat să ia cuvântul. În acel moment au izbucnit îmbrânceli, iar într-un final primarul Chișinăului a fost scos din sala de ședințe, potrivit NewsMaker.md.

În aceeași zi, Igor Grosu a comentat și apariția unei cărți publicate în numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată în primă instanță pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” și aflată în detenție în Penitenciarul nr. 13.

Întrebat de jurnaliști dacă publicarea volumului ar putea afecta imaginea justiției, în contextul acuzațiilor privind presupuse presiuni politice, Grosu a răspuns ironic: „Haideți vă rog frumos… Dar ea a scris, precis? (…) Dacă am să o văd, am să o răsfoiesc”.

Cartea, intitulată „Cazul Guțul. Anatomia persecuției politice”, conține 30 de scrisori trimise și netrimise, în care Evghenia Guțul vorbește despre condițiile de detenție, tensiunile dintre Chișinău și Comrat, arestarea sa și ceea ce numește „presiuni politice”.

Bașcana Găgăuziei a fost condamnată în august 2025 la șapte ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid „ȘOR”, declarat neconstituțional în 2023. Procurorii susțin că, între 2019 și 2022, Guțul a participat la introducerea în Republica Moldova a unor sume de bani necontabilizate, provenite din Federația Rusă, prin curse aeriene și terestre efectuate în decurs de 24 de ore. Evghenia Guțul nu își recunoaște vina și a contestat sentința la Curtea de Apel Chișinău.