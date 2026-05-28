“Compania nu a identificat, analizat și evaluat cu suficientă diligență riscurile sistemice legate de produsele ilegale oferite pe platforma sa și prejudiciile pe care acestea le pot provoca consumatorilor din Uniunea Europeană.”

Potrivit Comisiei Europene, dovezile arată că riscul ca utilizatorii din Uniunea Europeană să găsească produse ilegale pe Temu este foarte ridicat.

Cu toate acestea, compania ar fi subestimat grav amploarea problemei și ar fi prezentat riscul ca fiind mult mai mic decât arată dovezile.

Dovezile obținute în cadrul unui exercițiu de tip „mystery shopping”, inclus în investigația Comisiei, arată că un procent foarte ridicat dintre încărcătoarele selectate nu au trecut testele de siguranță de bază, în timp ce un procent ridicat dintre jucăriile pentru bebeluși testate prezentau riscuri de siguranță de gravitate medie până la ridicată, deoarece conțineau substanțe chimice peste limitele legale de siguranță sau prezentau pericole de sufocare din cauza pieselor detașabile.

Comisia spune că Temu nu a verificat dacă propriile mecanisme ale platformei - recomandările, promoțiile și influencerii - pot împinge în față produse ilegale, făcându-le mai vizibile pentru cumpărători.

În Uniunea Europeană, platformele online foarte mari, cum este Temu, au obligații speciale prin Regulamentul privind serviciile digitale. Ele trebuie să identifice riscurile, să le evalueze corect și să ia măsuri pentru a proteja utilizatorii.

Temu are acum termen până la 28 august 2026 să trimită Comisiei un plan de acțiune, în care să explice ce măsuri va lua pentru a remedia problemele. Dacă nu respectă decizia Comisiei, compania poate primi penalități suplimentare

Ancheta împotriva Temu a fost demarată pe 31 octombrie 2024.

Prima amendă DSA a fost dată platformei X, fostul Twitter, în decembrie 2025: 120 de milioane de euro, pentru încălcarea obligațiilor de transparență. la doi ani de la inceperea anchetei Printre încălcări se numără designul înșelător al „bifei albastre”, lipsa de transparență a registrului său de publicitate și nefurnizarea accesului cercetătorilor la datele publice.