Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunț important după avaria de la CET Sud care a lăsat mii de blocuri fără căldură

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat luni că, după avaria de la CET Sud, specialiștii vor suplimenta încă din această seară debitul la CET Vest și CET Grozăvești și vor rearanja unele puncte termice din zona deservită de CET Sud.

Primarul arată că sistemul va funcţiona, dar va funcţiona în regim de avarie.

”Soluţii pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti!. M-am întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN (Min. Energiei) şi Termoenergetica (PMB). Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Asta după ce zilele trecute apărut o avarie la un cazan cu apă fierbite al CET Sud. A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie, suplimentând debitul de apă”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

Ciprian Ciucu arată că ”pentru a nu risca avarii în lanţ, cu riscuri majore, ELCEN a luat decizia de a reduce debitul şi presiunea apei din reţea”.

”Încărcarea la parametri optimi ar fi dus la deteriorarea iremediabilă a echipamentelor, ceea ce ar fi dus la oprirea serviciului de termoficare pe o perioadă lungă de timp în plină iarnă. Pentru a rezolva problema, specialiştii au decis ca, încă din această seară, să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud”, afirmă Ciucu.

Potrivit primarului, aceştia speră ca, astfel, parametrii să se îmbunătăţească progresiv. ”Sistemul va funcţiona, pentru ca bucureştenii să beneficieze apă caldă şi căldură şi în acestă iarnă. Dar, atenţie, va funcţiona în regim de avarie! Vă vom ţine la curent cu situaţia”, mai spune primarul Ciucu.

Mii de blocuri fără căldură și apă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură.

Peste 3.500 de blocuri se confruntă în continuare cu deficiențe privind furnizarea căldurii și apei calde, după o avarie produsă pe 4 ianuarie la un cazan al CET Sud.

Compania Elcen a anunțat joi, 8 ianuarie, că problema a fost rezolvată în urmă cu două zile și că livrează agent termic către rețeaua de termoficare, la parametrii optimi de temperatură.

Datele afișate în aplicația Termo Alert arătau joi după-amiază că un număr de 3.508 imobile primeau agent termic sub parametri normali, ceea ce reprezintă 38% din totalul blocurilor racordate la rețeaua centralizată.

