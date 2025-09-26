Primăria Sectorului 2 reclamă o creștere de 50% a concediilor medicale. Recomandările Colegiului Medicilor

Primăria Sectorului 2 a semnalat o creştere neobişnuită a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei la Colegiul Medicilor din București. În luna iulie au fost cu 50% mai multe față de aceeași lună din 2024.

„Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti va colabora – în conformitate cu prevederile legale şi reglementările profesiei medicale – cu orice instituţie a statului pentru respectarea legii şi a exercitării profesiei medicale. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte posibila acordare de concedii medicale nejustificate, având în vedere că acest tip de subiect poate aduce prejudicii imaginii medicului la nivel general, este important ca sesizările să fie verificate, precum şi să existe un rezultat al acestor verificări prezentat public”, au transmis reprezentanţii Colegiului Medicilor.

Ei au precizat că recomandă ca documentele cu suspiciuni să fie trimise la Casa de Asigurări de Sănătate.

„Astfel, strict pe sesizarea primită, recomandăm ca documentele care ridică suspiciuni să fie trimise către Casa de Asigurări de Sănătate pentru verificarea acestora conform legii-oug 158, urmând ca în eventualitatea în care se constată nerespectarea de către medicii prescriptori a prevederilor legale şi/sau celor deontologice, documentele să fie trimise Comisiei de Disciplină a CMMB pentru analiză şi eventuale măsuri”, a afrmat sursa citată.

Primăria Sectorului 2 din Bucureşti anunţa că a sesizat Colegiul Medicilor după ce, în urma unei analize, s-a constatat „o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia.

În luna iulie, au fost acordate 1.142 de zile, cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cheltuiala suplimentară fiind de 250.000 de lei.

