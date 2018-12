Primăria Capitalei va ridica mașinile parcate pe prima bandă. Taxa percepută

Pe măsură ce se apropie sărbătorile, circulația prin Capitală devine imposibilă. Toată lumea are de făcut cumpărături și de rezolvat probleme, așa că se circulă infernal, în special în zonele cu centre comerciale.

Și, cum nu sunt suficiente locuri de parcare, apar blocaje peste tot, provocate și de cei care își lasă maşina pe prima bandă.

Primăria Capitalei intenționează să ridice mașinile lăsate greşit, iar taxa pentru recuperarea lor va fi de 500 de lei.

La final de decembrie, Capitala se transformă într-un oraş supraaglomerat. Unii şoferi, exasperaţi de statul pe loc sau pur şi simplu resemnaţi, sunt mai atenţi la telefon decât la semafor. Şi aşa apar noi blocaje, câtă vreme nu toţi pleacă de pe loc când se face verde.

”Stai două ore să faci 10 kilometri. Grozav este...”, spune exasperat un șofer.

La aglomeraţie contribuie nu doar şoferii neatenţi, ci şi maşinile parcate pe prima bandă. Primăria Capitalei vrea să le ridice.

Dacă vă parcaţi maşina neregulamentar şi va fi ridicată, veţi plăti, conform proiectului Primăriei, 500 de lei. Şi dacă nu achitaţi în aceeaşi zi, veţi mai da încă 150 de lei pe zi pentru depozitare.

Un bărbat a oprit ca să intre într-un magazin şi a blocat o bandă, dar şi pe un şofer care parcase regulamentar. ”Da, știu, mă scuzați”, spune el.

Oamenii spun că nici nu au alte variante.

”Nu au unde să o parcheze. Şi eu am lăsat-o tot acolo, că m-am oprit la bancă. Am lăsat telefonul pe bord şi dacă blocam pe cineva, veneam imediat la maşină. Nu am unde să parchez”, spun conducătorii auto.

Primăria are în proiect să amenajeze patru parcări subterane în zone aglomerate precum Dorobanţi şi Gara de Nord, trei supraterane, în sectoarele 2 şi 3 şi două noduri intermodale park&ride în vestul oraşului. Toate sunt însă doar pe hârtie. Singura parcare construită în ultimii ani a fost cea de la staţia de metrou Străulești.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer