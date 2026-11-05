Primăria Capitalei a lansat, joi, procedura internaţională pentru achiziţionarea a 79 de tramvaie noi pentru Bucureşti.

„Da! Continuăm investiţiile majore în reţeaua de transport public! Am lansat astăzi procedura internaţională pentru achiziţionarea a 79 de tramvaie noi pentru Bucureşti!”, a scris primarul într-o postare pe Facebook.

Ciprian Ciucu arată că tramvaiele vor fi achiziţionate în cadrul proiectelor „Modernizarea sistemului de transport public cu tramvaiul de la nivelul Municipiului Bucureşti” şi „Extinderea reţelei de tramvai pe artera de circulaţie Prelungirea Ghencea”.

Valoarea estimată a contractului este de 1.404.891.774 de lei, fără TVA.

Potrivit primarului, data-limită pentru depunerea ofertelor este 10.12.2026.

„Liniile vor fi gata, depourile modernizate, STB echilibrată financiar şi mai bine administrată ca urmare a procedurii de insolvenţă, iar transportul public va fi mai atractiv”, subliniază Ciprian Ciucu.