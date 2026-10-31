Ghid turistic: „Cred că cele mai însângerate povești ale Iașului au legătură cu un cartier pe nume Manta Roșie. Gavril Buzatu era unul dintre tâlharii de temut din zona Iașului.”

Bântuit de schelete, vrăjitoare, lilieci și păianjeni uriași, expressul de Halloween a plecat din centrul Iașiului și a făcut un tur prin mai multe cartiere. Călătorii au putut afla poveștile și misterele orașului.

Tramvaiul a primit călătorii costumați

Invitații - unii dintre ei costumați - au fost primiți cu bomboane, potrivit tradiției. Iar pe parcursul traseului au putut gusta și alte bunătăți.

Femeie: „Sărbătorim cu copiii. O prietenă m-a provocat.”

Reporter: „Tu în cine ești costumat?”

Copil: „În Batman. Pentru că este personajul meu preferat.”

Reporter: „Ce știi tu despre Halloween?”

Fetiță: „Că se dau bomboane.”

Reporter: „Ați primit?”

Fetiță: „Și chiar mai avem de mâncat.”

Copil: „E frumoasă viața costumat în schelet.”

Reporter: „De ce ați venit?”

Femeie: „Pentru a descoperi și alte obiceiuri care nu neapărat sunt foarte tradiționale la noi în țară și să experimenteze și ei Halloweenul.”

Femeie: „E foarte distractivă. Așa un tramvai frumos împodobit, care să-ți mai dea și ciocolată și cafea și să asculți și niște povești grozave.”

Femeie: „Suntem curioși să aflăm despre legendele Iașului, orașul în care locuim și pe care îl iubim. Sunt o pisică în această seară. Blândă, care nu zgârie rău.”

Studenții au decorat tramvaiul de Halloween

15 studenți la arte au decorat tramvaiul special pentru acest tur de Halloween.

Lavinia Popescu, PR Compania de Transport Public Iași: „Inițial am programat o cursă și mai facem încă două. Facem acest tur ghidat cu mistere și legende ale orașului pentru că vrem să invităm lumea să aducă așa puțină magie în perioada asta.”

Silviu Teodor Stanciu, lector Universitatea de Arte din Iași: „Tramvaiul Cafenea Turistic Iași. Pe exterior, prezintă în variantă stilizată principalele monumente arhitecturale ale Iașului de pe traseul Târgu Cucu, Piața Unirii, Rond Copou.”

Biletul pentru o călătorie magică ajunge la 30 de lei.