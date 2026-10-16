Pentru a grăbi lucrările, Primăria Generală va colabora direct cu cele de sector, care au deja proiecte pregătite pentru execuție.

Unele artere – cum ar fi axa Iancu de Hunedoara - Ștefan cel Mare – Mihai Bravu - traversează mai multe sectoare, astfel că era nevoie de coordonarea proiectelor de către Primăria Capitalei, a spus el.

“În 3-4 ani va arăta altfel”, a spus Ciucu, care s-a ferit însă să promită că lucrările vor fi gata până la finalul mandatului său de primar.

Ciprian Ciucu: Am compatibilizat și am unificat proiectele. (Bulevardele) vor avea inclusiv benzi dedicate, transport alternativ cu bicicleta, vor fi deschise, se va planta mai mult, vor fi înverzite, dar vor asigura și o bună circulație pentru că este, totuși, un inel median de tranzit.

Ramona Țintea: Veți face aceste lucrări în acest mandat?

Ciprian Ciucu: Cel mai probabil vor începe, dar nu vor fi finalizate. (…) Nu ai cum să faci într-un an și jumătate, cât mai am până la alegeri, practic, aceste proiecte să fie și finalizate.

“Nu mai deschidem noi șantiere pe liniile de tramvai”

Referindu-se la refacerea liniilor de tramvai, Ciprian Ciucu a spus că nu va deschide noi șantiere în următorii ani. Toată munca de acum se va concentra pe închiderea lucrărilor pe cei aproximativ 50 de kilometri de șine de tramvai aflați acum în diverse stadii de execuție.

“Oamenii nu mai suportă noi șantiere. Doi la mână, nu ai capacitatea să le contractezi, să le monitorizezi, să le plătești și așa mai departe. În acest moment ne concentrăm să închidem ceea ce am început deja, dar vom deschide și alte șantiere de-a lungul timpului”, a spus Ciucu.

Întrebat câți kilometri de piste pentru biciclete va livra în acest mandat, în condițiile în care Bucureștiul are deja un masterplan care stabilește clar traseele acestora, primarul a evitat o cifră concretă.

El a explicat că lucrările la pistele de biciclete nu se rezumă la a “trasa o linie pe trotuar”, fiindcă trebuie înlocuite mai întâi rețelele subterane de utilități.

Ciprian Ciucu: “În momentul în care te apuci să faci o piste de bicicletă, nu faci doar pista de biciclete. Asta nu înțeleg oamenii. Zic, dom 'le, de ce nu faceți piste de bicicletă? Tu trebuie să faci toată rețeaua. Pentru că pista de bicicletă trebuie să o separi: o dată de fluxul de pietoni, și o dată de fluxul de trafic (…) și atunci tu trebuie să modifici trama stradală.”

Ce planuri are Primăria pentru șoferii care stau la bariera din Pipera

Ciucu a explicat că deblocarea traficului la intrările dinspre Nord (DN1, A3, Pipera) depinde de finalizarea autostrăzii A0, de construcția drumurilor radiale, dar și de un transport în comun bine pus la punct nu doar în Capitală, ci în toată zona metropolitană.

Ciucu a vorbit și despre bariera feroviară de la Pipera, care se strică adesea și rămâne neridicată, blocând circulația pe kilometri întregi.

Ciprian Ciucu: “Știu, am pățit-o și eu și aici avem un parteneriat cu Primăria Sectorului 2. Vom veni cu un astfel de proiect, pe care îl vom anunța în curând.

Bucureștiul s-a dezvoltat într-un mod haotic, iar eu acum trebuie să fac urbanism de reparație, ceea ce și fac, din păcate. Adică, nu fac doar o dezvoltare care este normală, ci trebuie să repar ceea ce nu s-a făcut la timp.”