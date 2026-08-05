„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat”, a avertizat președinta Comisiei Europene, care a anunțat pe platforma X că UE a primit luni ultima tranșă din profiturile excepționale generate de activele rusești înghețate în blocul comunitar și că va pune aceste fonduri la dispoziția Kievului, scrie Agerpres, care citează AFP.

„Acest lucru va sprijini în continuare rezistența Ucrainei în fața războiului ilegal purtat de Rusia”, a adăugat ea.

UE a transferat deja 8 miliarde de euro din profiturile activelor rusești înghețate

Uniunea Europeană a înghețat aproximativ 200 de miliarde de euro din rezervele internaționale ale Rusiei, în cadrul sancțiunilor menite să împiedice funcționarea mașinii de război rusești. Cea mai mare parte a acestor active este deținută de Euroclear, o instituție financiară cu sediul la Bruxelles.

Patru tranșe anterioare din aceste profituri excepționale au fost deja transferate Kievului, cea mai recentă în luna martie a acestui an, ceea ce a ridicat valoarea totală a fondurilor transferate la 8 miliarde de euro.

Un plan mai ambițios de utilizare a acestor active pentru finanțarea unui împrumut masiv destinat Ucrainei a fost abandonat anul trecut, țările UE preferând acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat de bugetul comun al Uniunii, pentru a asigura finanțarea Kievului până în 2027.

Ucraina avertizează că duce lipsă de sisteme de apărare antiaeriană

În ultimele luni, Ucraina pare să fi inversat tendința în acest război care durează de patru ani, stabilizând linia frontului și desfășurând atacuri în profunzime pe teritoriul rus.

Însă Moscova și-a intensificat, de asemenea, în mod semnificativ atacurile asupra capitalei ucrainene, lansând în general rachete balistice dificil de interceptat.

Kievul a avertizat că se confruntă cu o lipsă critică de mijloace de apărare antiaeriană.

Cel puțin 17 persoane au fost ucise și alte câteva zeci au fost rănite în cel mai recent atac rusesc cu rachete și drone, lansat în noaptea de marți spre miercuri asupra regiunii Kiev.