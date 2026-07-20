Totul a fost posibil în urma unei cercetări coordonate de Universitățile din București, Iași și de Academia Română. Lucrarea a fost publicată într-o revistă științifică prestigioasă. Unde este recomandată prudența, vedem acum.

Aproximativ 1.500 de kilometri pătrați din România, în special din zona Munților Carpați, sunt considerați cu risc mare de căderi de roci. Ca să ajungă la această concluzie, cercetătorii au analizat peste 1.700 de locuri în care s-au produs astfel de incidente. Pe baza acestor date, au realizat prima hartă națională a zonelor cu risc, evidențiate cu roșu.

Mihai Niculiță, conferențiar, Facultatea de Geografie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „Dacă roca e acoperită de depozite sau de vegetație, probabilitatea să apară alunecări e mai redusă. Declanșarea este mai frecventă în perioadele de tranziție, dar se pot întâmpla și vara.”

Ce au analizat cercetătorii

Ca să afle unde se pot produce căderi de roci, cercetătorii au analizat relieful, tipul de rocă, vegetația și condițiile meteo.

Bianca Ovreiu, coordonatoarea cercetării, Facultatea de Geografie a Universității din București: „Cele mai predispuse la căderi de pietre sunt suprafețele abrupte, sectoarele de defilee și chei care sunt străbătute de infrastructura de transport, siturile geoturistice spectaculoase care atrag numeroși turiști.”

Zonele unde este recomandată prudența

Printre zonele cu risc ridicat se numără Cheile Bicazului, Defileul Oltului, Valea Prahovei, Transfăgărășanul și mai multe masive din Carpați, potrivit cercetătorilor.

Mihai Niculiță, conferențiar, Facultatea de Geografie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „Zonele turistice aflate în proximitatea acestor versanți sunt, practic, cele mai predispuse.”

Cercetarea, la care s-a lucrat în ultimii trei ani, a fost finanțată prin PNRR. Lucrarea a fost publicată recent în jurnalul „Scientific Reports”, din portofoliul „Nature”. Ea va ajunge și la Ministerul Transporturilor, pentru eventuale măsuri în zonele de risc.