Cele mai mari schimbări făcute de români din cauza creșterii prețurilor la alimente

Este prea puțin, consideră analiștii economici, mai ales că multe alimente și servicii au în continuare prețuri mari. Iar asta se vede cel mai bine în comportamentul nostru atunci când mergem la cumpărături. Am renunțat la pâine, bem mai puțin lapte, însă surprinzător, mâncăm mai multe legume și fructe.

La capitolul pâine am făcut cele mai mari schimbări. De la „nicio masă fără pâine”, am ajuns la câteva felii. În 2018 un român mânca, într-un an, peste 96 de kilograme de pâine.

Anul trecut consumul a scăzut până la 86 de kilograme. Dacă facem un calcul asta înseamnă că în 2023 pe tot parcursul anului, oamenii au cumpărat cu aproximativ 34 de franzele, de persoană, mai puțin față de acum 5 ani.

Schimbarea este în legătură cu directă cu prețul. În condițiile în care franzela de un leu a ajuns să coste la un moment dat trei. Așadar să nu ne miram că într-un an a crescut consumul de legume cu trei kilograme de persoană.

În general oamenii au luat cartofi, ceapă și morcovi pentru că aceste legume sunt baza tocănițelor și ciorbelor.

Care se bat pentru podium cu fructele exotice. Mult mai ieftine decât fructele de sezon, de exemplu, care se găsesc acum în piețe - 8 lei kilogramul de prune, 13 - cel de struguri și 6, 7 lei cel de mere sau de pere. Per total, consumul de fructe a crescut cu două kilograme de om, anul trecut.

Am băut, însă, mai puțin lapte. O ușoară scădere este și la brânzeturi care au fost tot mai scumpe. Anul trecut am mâncat, de om, 19 kilograme.

Potrivit INS, prețurile și-au temperat ritmul de creștere, iar rata anuală a inflației a scăzut în august la 5,1%, după ce în iulie urcase la 5,4. Practic, atât plătim în plus pentru mâncare și bunurile de care avem nevoie.

La capitolul alimente, cartofii sunt cei mai scumpi. Prețurile au crescut cu peste 18%, față de vara trecută și asta în condițiile în care un român consumă, în medie, 3 kilograme de cartofi lunar. Oamenii plătesc mai mult și pentru carnea de vită, cea de porc sau pentru brânzeturi. Și cafeaua e mai scumpă cu aproape 4%. Sunt însă și câteva ieftiniri, în special, la făină și mălai, iar la fel se întâmplă și în cazul untului, care este mai ieftin cu puțin peste 12 procente.

Oamenii dau mai mult și pentru serviciile de poștă și curierat, biletele de avion sunt mai scumpe cu peste 22%, iar mesele în oraș cu 10 procente.

La categoria produse nealimentare, detergenții conduc în topul scumpirilor, urmați de medicamente, încălțăminte și îmbrăcăminte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: