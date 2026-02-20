Au fost analizate peste 6.000 de prețuri din 48 de lanțuri diferite de supermarketuri, iar rezultatele arată că un coș lunar de cumpărături de bază în România poate fi în medie mai scump decât în Spania, Portugalia, Grecia şi Italia, de pildă.

Corespondent ProTV: „La pâinea ambalată, România conduce detașat clasamentul. Plătim aproape 15 euro pentru 30 de bucăți, în timp ce în Italia, Germania și Portugalia prețul pentru aceeași cantitate este sub 8 euro. Practic, aproape la jumătate. Nici la cașcaval lucrurile nu stau diferit: în România, 200 de grame costă în medie aproape 4 euro, în timp ce în Spania, Italia și Grecia, prețul depășește puțin 2 euro.”

România are prețuri mai ridicate și la produsele de curățenie și igienă personală. De exemplu, detergentul de rufe pentru 40 de spălări ajunge la aproape 8 euro, mai mult decât în Grecia, Spania sau Portugalia. Comercianţii spun că și comportamentul consumatorilor s-a schimbat.

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: „La nivelul clienților vedem două trenduri. Odată clienți care cumpără strictul necesar. În a doua direcție vedem clienți care, vânează ofertele și cumpără cantități mai mari încât să acopere o lună sau două de spălări.”

România se află peste peste media țărilor sud-europene și la prețul pentru pasta de dinți.

De altfel, o analiză Footprints AI bazată pe mai bine de 1,5 milioane de bonuri emise de magazinele de la noi arată că vânzările pentru acest produs au scăzut în mai multe regiuni mari ale țării.

Dan Marc, reprezentantul Footprints AI: „Au schimbat periuța mai rar, chiar mai rar decât o fac deja, au tras mai mult de tubul de pastă și l-au stors până la ultima picătură, n-au mai cumpărat neapărat oferte la promoție, cumpără una și mai primești una. N-au mai cumpărat apă de gură.”

Există, însă, și produse la care România are prețuri mai bune decât multe dintre țările analizate. Un exemplu clar este făina de 1 kg. La noi costă 78 de cenți, mult sub Germania, de pildă, unde prețul este cel puțin dublu. Un paradox dacă ne gândim că plătim cel mai mult pentru pâine.

Cristian Năsulea, economist: „Pentru anumiți factori de producție, pentru anumite ingrediente, avem prețuri foarte bune, pentru că sunt produse local. Sunt produse la un nivel competitiv pentru piața internațională”.

Și orezul, merele și lintea sunt mai ieftine în România.