În Poiana Brașov, o familie de trei persoane cheltuiește într-o zi peste 1.000 de lei, la care se adaugă și cazarea.

Fiecare zi de vacanță pare mai degrabă un maraton pentru familiile cu copii, care vor să bifeze cât mai multe activități în zăpadă.

Mulți au venit pentru schi în Poiana Brașov, însă coada la telegondolă i-a făcut să dea o tură și pe la pista de tubing. Așa cum au făcut și acești doi soți și fetița lor.

Turiștii cheltuiesc sume mari pentru activități

Corespondent PROTV: „Cât alocați pe zi?”

Valentin, turist: „600-700 lei, în afara de cazare, pentru activități."

Ema, turistă: „Eu zic că mai trebuie pus mult mai mult de atât. 900, 1.000 lei pe zi."

Otilia, turistă: „Nu, de data asta nu. Dacă stăm cu stresul câți bani cheltuim, nu mai e chiar bine."

Într-adevăr, când se adună transportul pe cablu, micile atracții și mâncarea, sumele devin amețitoare.

Ana a vrut ca anul acesta să învețe ceva nou, iar tatăl ei a calculat prețul:

Ana: „Vreau să fiu cu placa, la fel ca tata."

Dragoș, tatăl Anei: „Cred că undeva la 2.000 de lei a fost toată săptămâna: instructor, echipament și skipass pentru ea."

Iar cazarea este cuprinsă între 300 și chiar 2.000 de lei pe noapte. Și la mâncare, prețurile variază.

Alexandru Cristea, comerciant: „Meniul format din cârnăciori tradiționali și cartofi și sosuri costă 29 lei."

La Păltiniș, copiii și-au ales alimentul preferat: cartofi. Aici, toate prețurile sunt mai mici. Iar cei care vor o vacanță cu buget redus găsesc soluții. De pildă, această familie din Olanda.

Turistă: „Venim cu propriile băuturi, asta e o economie destul de mare în bugetul nostru."

Turist: „Dacă îți pregătești din timp 2-3 sandwichuri, o sticlă de apă să ai la tine în rucsac, aceste mici detalii pot face diferența."

Distracția continuă cu iluminare nocturnă și petreceri

Cartela de schi costă 160 de lei pentru un adult și 135 de lei pentru copil. Dar dacă o luați pe 5 zile, dați mai puțin.

Dan Gherman, reprezentant resort schi din Păltiniș: „Majoritatea au cartele de 5 zile. 3 zile sunt suficiente pentru a învăța să cobori singur o pârtie ușoară spre mediu."

Plătiți mai puțin și dacă faceți rezervările din timp, atât pentru cazare, cât și pentru instructorul de schi.

Corespondent PROTV: „În Poiana Brașov, în zilele de vineri și sâmbătă, pe această pârtie funcționează iluminarea nocturnă de la 5 până la opt seara. Asta înseamnă trei ore în plus de schi și snowboard. Și pentru că e vacanță, după cum puteți vedea, mulți turiști profită. Distracția va continua tot weekendul pentru că avem strat consistent de zăpadă pe pârtii. În plus, la cabanele din masivul Postăvaru sunt organizate petreceri pe timp de zi pentru cei care vor să danseze în aer liber. Cei care urcă în masivul Postăvaru doar pentru priveliște și distracție trebuie să știe că programul telegondolei este până la ora 17. Cartela pentru o urcare și o coborâre costă 70 lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii. Echipati-vă bine, mâine se anunță ninsoare și vântul a început deja să bată. Stațiunile de pe Valea Prahovei sunt sub cod galben de viscol.”