Așa că cei mai mulți au ocupat deja pârtiile împreună cu părinții sau cu profesorii lor.

Spre bucuria tuturor, la Buscat, în județul Cluj, a început să ningă. Aici fiecare a ales activitatea preferată: schi, snowboard, sanie sau chiar o bătaie zdravănă cu bulgari.

Fetiță: „Am venit cu tati și mami să mă dau cu schiurile."

Băiat: „Îmi fac temele, tot să fiu liber să vin la ski."

Bărbat: „Am venit joi să nu fie așa aglomerat că din weekend se aglomerează."

Mulți au luat astăzi primele lecții pe schiuri.

Iancu Șerbăneacu, administrator pârtie Buscat: „Așteptăm undeva la 2.000-2.500 de turiști pe zi, temperaturile sunt în răcire, iar de luni noaptea vom începe iar să facem zăpadă."

În Masivul Postăvaru a fost ceață, dar asta nu i-a făcut pe turiști să stea pe margine.

Turist: „Nu se vede așa bine, dar e destul cât să schiem."

Fată: „Eu sunt începătoare, e a treia tură pe schiuri și încerc să mă adaptez la condiții."

Distracția de pe pârtie s-a mutat apoi la o cabană unde oaspeții au dansat în aer liber.

Fată: „Atmosfera e minunată, toți oamenii se distrează, am văzut oameni cu copii, cu căței.”

Bărbat: „Aici prind energie, pe pârtie o consum, aici o încarc.”

La petrecerile din vârf de munte, în fiecare weekend, atmosfera este întreținută de un invitat special.

Ștefan Ciobanu, DJ: „Foarte calzi, apropiați, uitați sunt cu mâinile pe sus.”

Răzvan Stroe, MC-ul petrecerii: „E absolut fantastic, ne bucurăm de après-ski party chiar dacă e ceață.”

Văzute de la înălțimi, și cele 17 pârtii de la cota 2000 din Sinaia erau tentante.

Avram, schior: „E minunat, temperatura perfectă de schi, zăpada din ce am simțit-o în primele 5 minute e perfectă."

Schior: „Un pic cam prea aglomerat, în special acolo jos la ultimul telescaun."

Maria: „E plin de lume și e foarte mișto. Mie îmi place că este aglomerație pentru că, cumva am după cine să mă ghidez și e mult mai drăguț așa."

Cei care nu au făcut mișcare s-au mulțumit cu peisajul, numai bun de pus.