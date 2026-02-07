Așa că cei mai mulți au ocupat deja pârtiile împreună cu părinții sau cu profesorii lor.

Spre bucuria tuturor, la Buscat, în județul Cluj, a început să ningă. Aici fiecare a ales activitatea preferată: schi, snowboard, sanie sau chiar o bătaie zdravănă cu bulgari.

Fetiță:Am venit cu tati și mami să mă dau cu schiurile."

Băiat:Îmi fac temele, tot să fiu liber să vin la ski."

Citește și
Tinerii care vor să se căsătorească anul acesta au luat cu asalt târgurile de nunți. „Acum trei săptămâni am decis”
Tinerii care vor să se căsătorească anul acesta au luat cu asalt târgurile de nunți. „Acum trei săptămâni am decis”

Bărbat:Am venit joi să nu fie așa aglomerat că din weekend se aglomerează."

Mulți au luat astăzi primele lecții pe schiuri.

Iancu Șerbăneacu, administrator pârtie Buscat:Așteptăm undeva la 2.000-2.500 de turiști pe zi, temperaturile sunt în răcire, iar de luni noaptea vom începe iar să facem zăpadă."

În Masivul Postăvaru a fost ceață, dar asta nu i-a făcut pe turiști să stea pe margine.

Turist:Nu se vede așa bine, dar e destul cât să schiem."

Fată:Eu sunt începătoare, e a treia tură pe schiuri și încerc să mă adaptez la condiții."

Distracția de pe pârtie s-a mutat apoi la o cabană unde oaspeții au dansat în aer liber.

Fată: „Atmosfera e minunată, toți oamenii se distrează, am văzut oameni cu copii, cu căței.”

Bărbat:Aici prind energie, pe pârtie o consum, aici o încarc.”

La petrecerile din vârf de munte, în fiecare weekend, atmosfera este întreținută de un invitat special.

Ștefan Ciobanu, DJ:Foarte calzi, apropiați, uitați sunt cu mâinile pe sus.”

Răzvan Stroe, MC-ul petrecerii: „E absolut fantastic, ne bucurăm de après-ski party chiar dacă e ceață.”

Văzute de la înălțimi, și cele 17 pârtii de la cota 2000 din Sinaia erau tentante.

Avram, schior:E minunat, temperatura perfectă de schi, zăpada din ce am simțit-o în primele 5 minute e perfectă."

Schior:Un pic cam prea aglomerat, în special acolo jos la ultimul telescaun."

Maria: „E plin de lume și e foarte mișto. Mie îmi place că este aglomerație pentru că, cumva am după cine să mă ghidez și e mult mai drăguț așa."

Cei care nu au făcut mișcare s-au mulțumit cu peisajul, numai bun de pus.