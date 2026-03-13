Scumpirea vine după decizia liderului pieţei de a majora vineri preţul carburanţilor din nou cu 9 bani pe litru, relevă datele analizate de Profit.ro, scrie News.ro.

Cu majorările de vineri, scumpirile efectuate de la începutul războiului din Iran, care au pus presiune pe cotaţiile internaţionale ale petrolului şi produselor petroliere, ajung la 68 bani pe litrul de motorină şi 53 bani pe litrul de benzină.

Vineri dimineaţă, petrolul Brent, de referinţă pe piaţa europeană, se păstra în apropierea pragului de 100 dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril.

În urma majorării de astăzi, preţul motorinei standard a urcat la 8,92-8,96 lei/l în staţiile Petrom din capitală, sărind de 9 lei/l în toate staţiile OMV din capitală (9,01-9,05 lei/l).

Benzina, la rândul său, a depăşit pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de staţii Petrom din Bucureşti, unde se vinde cu 8,46-8,51 lei/l, în staţiile premium OMV ajungând şi la 8,60 lei/l (8,55-8,60 lei/l). România este exportator net de benzină şi importator net de motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai ridicată a combustibilului diesel la evoluţiile internaţionale.

Aşa cum au făcut şi în ziua precedentă, companiile concurente, Rompetrol, Mol, Socar sau Lukoil, vor efectua în cursul zilei de vineri mişcări de preţ similare, notează Profit.ro.

Măsurile pregătite de Guvern

Prețurile au crescut odată cu declanșarea războiului din Iran. O scumpire de 10 dolari a barilului de petrol se reflectă într-o majorare de 48 de bani a carburanților în România.

Guvernul a transmis că are în vedere mai multe soluții pentru a ține în frâu prețurile la pompă, între care reducerea accizelor și a TVA la combustibili.

De asemenea, ar putea fi redeschisă rafinăria Petrotel Lukoil, închisă din cauza sancțiunilor SUA asupra companiei rusești, care ar crește cu 20% capacitatea României de rafinare.

„Avem situația în care, în momentul de față, avem o pondere foarte mare a diferitelor accize și taxe. Jumătate din prețul carburantului reprezintă taxe. Am propus mai multe formule prin care să ne asigurăm că vom păstra un anumit nivel (…) Dacă vedem că acest trend de stabilizare în jurul cifrei de 90 de dolari barilul de petrol rămâne, atunci nu va fi nevoie neapărat de intervenția brutală a statului. Dacă vedem că escaladează acest conflict și ne ducem în 5-7 zile în continuare într-un trend crescător al prețului, atunci este evident că va fi nevoie să intervenim. (…) Dacă nu vom avea ce face, va trebui să intervină statul și în această zonă de limitare a prețului prin zona de reglementare fiscală”, a declarat ministrul Energiei Bogdan Ivan într-un interviu pentru Știrile ProTV.