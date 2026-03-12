Petrotel ar urma să proceseze țiței din Kazahstan și Azerbaidjan – țări din care importăm deja 70 la sută din necesar. România își va crește astfel cu peste 20 la sută capacitatea de rafinare, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-un interviu pentru emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică. El a precizat că așteaptă răspunsul autorităților de la Washington pe această temă.

“Am cerut oficial Statelor Unite ale Americii suspendarea sancțiunilor temporare pentru rafinăria Petrotel Lukoil (…) Am instituit deja un mecanism de supraveghere prin care ne asigurăm că nu se ia nicio moleculă de petrol rusesc și niciun euro produs aici nu ajunge ca profit în Federația Rusă. (Rafinăria) va putea fi funcțională și să producă carburanți undeva în 45 de zile (…)”

Printre celelalte soluții avute în vedere se numără și reducerea accizelor și a TVA la combustibili.

„Suntem pregătiți cu mai multe scenarii, pe care dați-mi voie să nu le spun pe toate public, pentru că ar crea anumite supoziții în piață”, a adăugat el.

De ce scumpirile din Italia și Spania sunt mult mai mari decât în România

Fiecare creștere de 10 dolari a barilului de petrol înseamnă o scumpire de aproximativ 48 de bani pe litru, la benzinăriile din România. Totuși, până acum, scumpirile de circa 8 la sută la pompă sunt mult mai mici decât în alte țări. În Italia, de pildă, prețul motorinei a crescut cu 23 la sută, iar în Spania cu 20 la sută.

Faptul că scumpirile la noi au fost mai moderate se datorează faptului că România are surse alternative de țiței, spune Ivan.

Bogdan Ivan: “Suntem în situația în care avem rute alternative care nu depind de Strâmtoarea Ormuz într-o proporție atât de mare pe cât depind alte state din Uniunea Europeană. Principala mea preocupare e să mă asigur în continuare că acolo unde am contracte de livrare de țiței din zona Mării Caspice, din Azerbaijan, din Kazahstan, din Guyana Franceză, ne păstrăm în continuare aceste resurse pentru a putea rafina pe teritoriul României”.

Dacă războiul din Iran continuă iar prețurile își vor menține trendul ascendent, România va lua măsuri și pentru protejarea populației, pe lângă cele menite să sprijine transportatorii, spune ministrul Energiei.

Bogdan Ivan: “Avem situația în care, în momentul de față, avem o pondere foarte mare a diferitelor accize și taxe. Jumătate din prețul carburantului reprezintă taxe. Am propus mai multe formule prin care să ne asigurăm că vom păstra un anumit nivel (…)

Dacă vedem că acest trend de stabilizare în jurul cifrei de 90 de dolari barilul de petrol rămâne, atunci nu va fi nevoie neapărat de intervenția brutală a statului. Dacă vedem că escaladează acest conflict și ne ducem în 5-7 zile în continuare într-un trend crescător al prețului, atunci este evident că va fi nevoie să intervenim. (…) Dacă nu vom avea ce face, va trebui să intervină statul și în această zonă de limitare a prețului prin zona de reglementare fiscală”.