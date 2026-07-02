Și în alte orașe, prețurile sunt mai mici! Alți producători au preferat să arunce legumele.

Grămezi de castraveți zac la groapa de gunoi a comunei Matca, în județul Galați.

Corespondent Știrile Pro TV: Unii au fost lăsați aici cu tot cu sacii în care au fost recoltați. Oamenii au preferat să îi arunce de când prețul a scăzut sub 80 de bani kilogramul.

În piață, comercianții se plâng că nu au clienți. Ca să își vândă marfa, au redus prețul.

Legumele se vând greu și în județul Olt. Producătorii din Pleșoiu cer 30-50 de bani pe un kilogram de castraveți. Iar roșiile au ajuns la 2-3 lei.

Prețurile, mult mai mici față de anul trecut

Ion Gheorghe, fermier: Anul trecut era lume mai multă la cumpărături. Acum circulă rar dacă mai oprește o mașină să cumpere un kg, două de roșii. Îi mai ține și canicula în casă.

Ion Păunel, președinte Sindicatul Producătorilor Olt: Prin comparație cu anul trecut, prețurile cu aproape 40-50-60 la sută mai mici, cu toate că știți și dvs. că costurile noastre au crescut.

În Timișoara a fost arșiță în ultimele zile, iar legumele rezistă greu în piețe. De la 10 lei kilogramul, castraveții costă acum 5. O legătură de verdeață a ajuns 1 leu, iar roșiile se vând cu 10 sau chiar 8 lei kilogramul.

Vânzătorii încearcă să mențină marfa proaspătă cu apă. Și în această piață din Cluj-Napoca, vânzătorii încearcă să dea repede marfa. Aici, prețul castraveților a scăzut până la 2,5 lei kilogramul. Caisele se dau cu 6 lei, iar cireșele cu 7.