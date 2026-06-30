Aceasta este concluzia unui studiu realizat de New Economics Foundation (NEF), la comanda Federației Europene pentru Transport și Mediu (T&E), susținut deja de platforme care militează împotriva speculei imobiliare și care denunță problemele legate de închirierile pe termen scurt și achiziția de locuințe de către cumpărători străini.

Potrivit analizei, între 2019 și 2025 există o corelație clară între creșterea numărului de turiști care sosesc cu avionul în șapte țări europene, în special în Spania, Portugalia, Italia și Grecia, și majorarea chiriilor și a prețurilor locuințelor. Și invers este valabil, susține T&E: în țările în care acest tip de turism a scăzut (Belgia, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Polonia), prețurile locuințelor au înregistrat, de asemenea, scăderi, deși moderate, scrie Euronews.

În cazul Spaniei, se estimează că majorarea cu 12,8% a numărului de turiști sosiți cu avionul în ultimii șapte ani a determinat o creștere medie de 3.800 de euro a prețurilor de achiziție a locuințelor și o majorare de până la 236 de euro (1,7%) a chiriilor. Mai mult, chiriile ar putea crește cu încă 217 euro până în 2031 din cauza acestui factor.

Cu toate acestea, într-o altă analiză privind situația locuințelor din Spania, bazată pe datele Băncii Spaniei, studiul subliniază că „impactul va varia semnificativ între orașe și regiuni, în funcție de cererea turistică”. Cu alte cuvinte, concluziile nu pot fi aplicate în același mod centrului orașului Valencia și unui loc precum Lugo.

Raportul Băncii Spaniei evidențiase deja problema locuințelor destinate utilizărilor precum închirierile turistice sau sezoniere (aproximativ 400.000 de unități), precum și a celor folosite drept a doua locuință de către spanioli sau străini, fiind cumpărate în medie 50.000 de proprietăți anual. Totuși, acest lucru nu explică pe deplin o problemă care a devenit cel mai mare obstacol în calea menținerii puterii de cumpărare în Spania și în alte părți ale lumii.

Deficitul de locuințe suficiente în țară (în special în orașe și comunități autonome supuse unei presiuni puternice), împreună cu obstacolele birocratice, suprapunerea reglementărilor între diferitele niveluri administrative, planificarea urbană deficitară și lipsa forței de muncă contribuie, de asemenea, la creșterea prețurilor.

Prețuri și emisii de CO₂ în creștere, dar nu și salariile

Noul studiu T&E indică, de asemenea, că aeroporturile Madrid-Barajas și Barcelona-El Prat sunt pe cale să depășească aeroportul Schiphol din Amsterdam în ceea ce privește numărul de sosiri turistice în următorii ani. Barcelona intenționează în special să își extindă terminalele printr-un proiect controversat de redesenare care ar putea afecta zona umedă La Ricarda, deși guvernul regional condus de Salvador Illa susține că proiectul a fost revizuit astfel încât acest lucru să nu se întâmple.

Pe baza datelor Eurostat și a informațiilor din presă, analiștii estimează că în ultimii cinci ani au existat 9,2 turiști pentru fiecare locuitor din Insulele Baleare, 4,9 turiști pentru fiecare locuitor din Insulele Canare și doi turiști pentru fiecare locuitor al Cataloniei, în timp ce media europeană este de 0,9. Ei subliniază că Spania a investit 12,9 miliarde de euro în infrastructura aeroportuară de la Barajas și El Prat.

Autorii studiului mai arată că, în 2025, Spania și Italia au depășit nivelurile emisiilor generate de aviație din perioada de dinaintea pandemiei, acestea fiind cu 14%, respectiv 10%, peste nivelurile din 2019. Potrivit lor, sectorul turismului era deja responsabil pentru 8,8% din emisiile globale de carbon în 2019.

În plus, salariile și productivitatea nu cresc în același ritm cu numărul turiștilor. În 2023, arată studiul, sectorul ospitalității a reprezentat 10% din totalul orelor lucrate în Spania, dar doar 5% din valoarea adăugată brută națională, ceea ce indică o productivitate redusă a sectorului. De asemenea, între 2008 și 2024, salariile reale din industria ospitalității din Spania au înregistrat o ușoară scădere, în ciuda creșterii puternice a numărului de turiști străini și a majorării progresive a salariului minim în ultimii opt ani.