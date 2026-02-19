Dar facturile nu vor fi mai mari, anunță Ministerul Energiei, pentru că va intra în vigoare o nouă formulă de calcul, potrivit unui proiect publicat de instituție. Noul preț va fi administrat de stat prin introducerea unor plafoane pe tot lanțul pentru încă un an.

Noul mecanism stabilește în primul rând un nou preț pentru producătorii locali.

Producătorii vor vinde gazul pentru consumatorii casnici și pentru CET-uri cu 110 lei pe megawatt-oră, adică 0,11 lei pe kilowatt-oră. Apoi prețul este administrat pe întreg lanțul, până ajunge la consumatorii casnici. Avem tarifele reglementate de transport și distribuție, și marjă fixă de furnizare, de 0,015 lei.

În final, prețul pe kilowatt oră ar trebui să fie sub 0,31 lei, cât este acum plafonul, potrivit proiectului publicat de Ministerul Energiei. Și este posibil chiar mai mic de atât, pentru că vara costurile scad, de exemplu.

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: „Per total, schema vine cu un preț care va fi similar cu ce am avut în 2025-2024, poate cu ușoare tendințe de a fi mai mic, pentru anumiți consumatori, cei care sunt racordați la anumite rețele”.

Această formulă de calcul ar urma fie valabilă pentru un an, începând din aprilie, când expira plafonul actual, de 0,31 lei pe kwh.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Acum nu mai este cazul să depășească 0,31, prin urmare nu va mai fi nicio o presiune asupra bugetului țării noastre.Ținta pe care o avem noi este să avem un preț corect indiferent ce se întâmplă în piață, nu ajunge la această sumă”.

Pentru consumatorii non-casnici, adică firme sau instituții, prețul nu va fi administrat. Proiectul Ministerul Energiei este acum în dezbatere publică și ar urma să fie adoptat în ședință de Guvern până la finalul lunii.