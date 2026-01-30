Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre securitatea energetică: ”Este crucial. Mulțumesc poporului român”

Anunţul a fost făcut de preşedintele ucrainean pe pagina sa de Facebook.

"Am vorbit cu Nicuşor Dan despre proiectele comune legate de energie, care ar putea consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât şi a României. Este crucial să realizăm toate aceste proiecte. Echipele noastre vor continua discuţiile la nivel ministerial. Mulţumesc preşedintelui şi poporului român pentru susţinere", a scris Zelenski.

Administraţia Prezidenţială a confirmat pentru AGERPRES convorbirea celor doi lideri.

Precizări de la Ministerul Energiei

Autorităţile din România şi Ucraina au discutat vineri despre consolidarea interconectărilor energetice şi creşterea capacităţii de schimb transfrontalier de energie electrică, a anunţat vineri seară și Ministerul Energiei.

"În cadrul discuţiilor purtate la nivel tehnic şi instituţional pentru consolidarea interconectărilor energetice şi creşterea capacităţii de schimb transfrontalier de energie electrică, au fost abordate următoarele teme: construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuţi-Suceava (pe teritoriul României, proiectul este gestionat de Transelectrica); modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne-Siret, care va permite alimentarea cu energie electrică a locuitorilor din regiunea Cernăuţi", a precizat instituţia.



