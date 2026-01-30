Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre securitatea energetică: ”Este crucial. Mulțumesc poporului român”

Stiri externe
Imago821288820
IMAGO

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, vineri, o discuţie cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, privind securitatea energetică.

autor
Cristian Anton

Anunţul a fost făcut de preşedintele ucrainean pe pagina sa de Facebook.

"Am vorbit cu Nicuşor Dan despre proiectele comune legate de energie, care ar putea consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât şi a României. Este crucial să realizăm toate aceste proiecte. Echipele noastre vor continua discuţiile la nivel ministerial. Mulţumesc preşedintelui şi poporului român pentru susţinere", a scris Zelenski.

Administraţia Prezidenţială a confirmat pentru AGERPRES convorbirea celor doi lideri.

Precizări de la Ministerul Energiei

Autorităţile din România şi Ucraina au discutat vineri despre consolidarea interconectărilor energetice şi creşterea capacităţii de schimb transfrontalier de energie electrică, a anunţat vineri seară și Ministerul Energiei.

"În cadrul discuţiilor purtate la nivel tehnic şi instituţional pentru consolidarea interconectărilor energetice şi creşterea capacităţii de schimb transfrontalier de energie electrică, au fost abordate următoarele teme: construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuţi-Suceava (pe teritoriul României, proiectul este gestionat de Transelectrica); modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne-Siret, care va permite alimentarea cu energie electrică a locuitorilor din regiunea Cernăuţi", a precizat instituţia.

 


Tren ucrainean plin cu pasageri, atacat cu drone. Zelenski: „Orice țară l-ar cataloga drept un act terorist”

Sursa: Agerpres

Etichete: Volodomir Zelenski, discutie telefonica, nicusor dan, securitate, energie,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în SUA! Ce s-a întâmplat
GALERIE FOTO Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în SUA! Ce s-a întâmplat
Citește și...
Zelenski l-a invitat pe Putin la Kiev „dacă îndrăznește”. Liderul Ucrainei exclude negocierile la Moscova sau în Belarus
Stiri externe
Zelenski l-a invitat pe Putin la Kiev „dacă îndrăznește”. Liderul Ucrainei exclude negocierile la Moscova sau în Belarus

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric posibilitatea unei întâlniri cu omologul său rus Vladimir Putin la Moscova și, în schimb, l-a invitat public pe liderul rus la Kiev.

Kremlinul își reiterează invitația pentru Zelenski la Moscova. Discuțiile de pace mediate de SUA continuă la Abu Dhabi
Stiri externe
Kremlinul își reiterează invitația pentru Zelenski la Moscova. Discuțiile de pace mediate de SUA continuă la Abu Dhabi

Kremlinul a anunțat joi că Rusia și-a reiterat invitația pentru președintele ucrainean Zelenski de a veni la Moscova pentru discuții de pace, pe fondul eforturilor SUA de a încheia războiul din Ucraina.

Rusia este pregătită pentru discuții directe între Putin și Zelenski: „Îl invităm la Moscova. Vom asigura securitatea”
Stiri externe
Rusia este pregătită pentru discuții directe între Putin și Zelenski: „Îl invităm la Moscova. Vom asigura securitatea”

Rusia este pregătită pentru discuții directe între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, conform publicației Meduza. 

Recomandări
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre securitatea energetică: ”Este crucial. Mulțumesc poporului român”
Stiri externe
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre securitatea energetică: ”Este crucial. Mulțumesc poporului român”

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, vineri, o discuţie cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, privind securitatea energetică.

Bucureștiul susține un sfert din economia României. Capitala produce mai mult decât următoarele patru județe la un loc
Stiri Economice
Bucureștiul susține un sfert din economia României. Capitala produce mai mult decât următoarele patru județe la un loc

Economia României este susținută în mare parte cu ajutorul Capitalei. În vreme ce Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar, estimările arată o creștere a Produsului Intern Brut în următorii ani. 

Chisăliţă (AEI): Carburanţii s-ar putea scumpi în România cu până la 4,5 lei pe litru. Motorina, cea mai afectată
Stiri Economice
Chisăliţă (AEI): Carburanţii s-ar putea scumpi în România cu până la 4,5 lei pe litru. Motorina, cea mai afectată

Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Ianuarie 2026

45:57

Alt Text!
La Măruță
30 Ianuarie 2026

01:30:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Alimentele ultraprocesate dereglează hormonii foamei și ai sațietății. Crește astfel riscul de a deveni supraponderali. Ne explică dr. Loredana Bărbulescu, medic primar chirurgie generală. #Regina Maria

16:55

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Ianuarie 2026

01:45:58

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Transfer de Liga Campionilor în Superliga României!

Sport

Sud-africanii scriu despre plecarea lui Siyabonga Ngezana de la FCSB