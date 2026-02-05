Mai mult, el a ținut să precizeze că acest parteneriat se consolidează permanent.

”Exerciţiile militare desfăşurate în ultimele zile la Smârdan, unde forţele româneşti s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România şi Statele Unite ale Americii este puternic şi se consolidează permanent”, a scris şeful statului într-o postare pe platforma X.

Nicuşor Dan mai arată că ”prezenţa tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea şi stabilitatea regiunii noastre”.

”Activităţile comune de instruire sunt foarte importante pentru că militarii noştri şi cei americani îşi cresc astfel capacitatea de a acţiona împreună eficient şi sincronizat în cadrul NATO pentru a ne proteja cetăţenii şi teritoriul în faţă oricăror potenţiale ameninţări”, subliniază preşedintele Nicuşor Dan.

Ministerul Apărării anunţă că, timp de şapte zile, cooperarea româno-americană a fost reconfirmată prin foc în Poligonul Smârdan. Militarii Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” s-au antrenat cot la cot cu partenerii americani.

”Ce a presupus acest exerciţiu? Trageri cu muniţie reală, executate pe timp de zi şi de noapte. Tehnică grea: 5 tancuri americane M1A2 SEPv2 Abrams au acţionat alături de tancurile româneşti. Interoperabilitate: Au fost puse la punct procedurile de comandă şi control pentru a acţiona sincronizat în cadrul NATO”, arată Ministerul Apărării.

MApN precizează că următoarea oprire este în Bulgaria.

”După săptămâna intensă petrecută în poligonul Smârdan, coloanele de tehnică americană se îndreaptă acum spre poligonul Novo Selo, unde vor începe noi misiuni de antrenament”, anunţă ministerul.